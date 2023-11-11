13:33 03.03.2022

Жительница Донбасса, которая вынужденно вместе с детьми покинула свой дом, и сейчас находится в Орловской области, рассказала о пережитом за последние годы кошмаре.

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Подробности в материале: «Армия Украины пошла против народа» — жительница Донбасса

Ядерная война вертится в головах в западных странах, а не у России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в в интервью российским и иностранным СМИ, отвечая на вопрос американского журналиста.

Ощущения одиночества в политическом плане у России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя актуальную международную повестку.

Бразилия отказалась от сохранения нейтралитета по российско-украинскому конфликту и 2 марта проголосовала за принятие резолюции ООН против военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Правительство Южной Кореи приняли решение перенести посольство на Украине из Киева в другое «безопасное место». Об этом 2 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Масштабные манёвры военной техники в Казахстане, на которые обратили внимание жители страны, связаны с учениями и другими плановыми мероприятиями. Об этом 3 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов .

Подробности в материале: Около 70 медиков Петербурга изъявили желание выехать в Донбасс

Готовность отправиться работать по специальности в Донбасс выразили 69 петербургских медиков различной специальности, откликнувшихся на призыв партии «Единая Россия». Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР» в Петербурге.

Гуманитарная ситуация на Украине вызывает большое беспокойство у Белоруссии, граждане которой, как и другие иностранцы, сталкиваются с огромными проблемами при попытках покинуть украинскую территорию. Граждан третьих стран при попытках выехать из Украины унижают и избивают, удерживают как заложников. Об этом 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу заявил белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков .

В освобождённых Гранитном, Старогнатовке и Мирном начаты работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности dnmchs.ru

Представитель народной республики пообещал «точечно и ювелирно» освободить Мариуполь от неонацистов. Однако украинские боевики уже поставили населенный пункт на грань гуманитарной катастрофы.

На территории взятого в окружение силами Донецкой Народной Республики Мариуполя находится порядка 400 тыс. мирных жителей. Об этом 3 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Все эти восемь лет Украина фактически находилась в состоянии гражданской войны, поскольку киевские власти не желали садиться за стол переговоров со своими согражданами из Донецка и Луганска и отказывались учитывать их законные интересы. Все эти 8 лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках гибли люди, в основном гражданское население — старики, женщины, дети», — констатировал 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков .

«Кабы они (представители властей) на нее жили, на такую пенсию. Я бы с ними поменялся, с любым. У кого пенсии были хорошие… Почему же райком уже пустой? Наверное, (местная власть) покинула (район). Кто хорошо жил — их уже нет (в регионе)», — добавил местный житель.

Жители Новоайдарского района ЛНР в общении с журналистами предположили, что представители местной власти покинули регион. Они рассказали, что высокие зарплаты и пенсии на подконтрольных Киеву территориях имели преимущественно чиновники, при этом доходов обычного населения не хватало на содержание семей.

В освобождённых Гранитном, Старогнатовке и Мирном начаты работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности dnmchs.ru

13:46 03.03.2022

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил создать администрации городов и районов по всей республике, включая освобожденные от киевских силовиков и пока еще оккупированные ВСУ регионы.

«<…> с целью формирования исполнительных органов государственной власти в границах территории Луганской Народной Республики, существовавших на день ее образования, постановляю:

[[[list-0]]]

1.1. Администрацию Беловодского района Луганской Народной Республики.

1.2. Администрацию Белокуракинского района Луганской Народной Республики.

1.3. Администрацию Кременского района Луганской Народной Республики.

1.4. Администрацию Марковского района Луганской Народной Республики.

1.5. Администрацию Меловского района Луганской Народной Республики.

1.6. Администрацию Новоайдарского района Луганской Народной Республики.

1.7. Администрацию Новопсковского района Луганской Народной Республики.

1.8. Администрацию Попаснянского района Луганской Народной Республики.

1.9. Администрацию Сватовского района Луганской Народной Республики.

1.10. Администрацию Станично-Луганского района Луганской Народной Республики.

1.11. Администрацию Старобельского района Луганской Народной Республики.

1.12. Администрацию Троицкого района Луганской Народной Республики.

1.13. Администрацию города Лисичанска Луганской Народной Республики.

1.14. Администрацию города Рубежное Луганской Народной Республики.

1.15. Администрацию города Северодонецка Луганской Народной Республики», — говорится в документе.

13:46 03.03.2022 Леонид Пасечник поручил разработать и подать на утверждение проект указа главы ЛНР об утверждении положений об администрациях указанных городов и районов ЛНР.

13:48 03.03.2022 Для всех мирных граждан Мариуполя, изъявивших желание временно уехать в безопасное место. Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции ДНР организуется гуманитарный коридор. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Гарантируется безопасность передвижения по маршруту в восточном направлении по трассе М23 МАРИУПОЛЬ — НОВОАЗОВСК. Все жители будут обеспечены медицинской помощью и средствами первой необходимости. В дальнейшем будут сопровождены на территорию Российской Федерации. Обращаю внимание, что Российская Федерация готова к приему и размещению граждан Мариуполя», — отметил Денис Пушилин.

13:49 03.03.2022 Неожиданный призыв в армию на срочную службу офицеров запаса вызван нехваткой низших звеньев командиров в вооружённых силах. Об этом 3 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов. Подробности в материале: В Казахстане объяснили неожиданный призыв в армию офицеров запаса

13:50 03.03.2022 Бывший премьер-министр и министр внутренних дел Грузии во время президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили 2 марта написал на своей странице в «Фейсбуке», что он будет заниматься поставкой гуманитарной помощи из Польши на Западную Украину. Об этом: Соратник Саакашвили будет отправлять гуманитаную помощь на Украину

13:52 03.03.2022 Зуевская ТЭС работает в штатном режиме. Жизненно-важное оборудование электростанции не повреждено, в работе первый и четвертый энергоблок, сообщил начальник производственного-технического отдела Зуевской ТЭС Олег Лебедь. По его словам, весь персонал находится на рабочих местах и задействован в техническом процессе. При обстреле территории станции жертв нет. Напомним, 1 марта в 21:55 на пульт пожарного наблюдения поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации на Зуевской теплоэлектростанции — территория ТЭС подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. В ночь со второго на третье марта Зуевская ТЭС вновь подверглась обстрелу.

13:52 03.03.2022

13:54 03.03.2022 Прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик оказывают всю необходимую помощь и поддержку, сообщает МЧС России. Для этого им необходимо обратиться в МЧС по телефонам доверия, — там внимательно выслушают, проконсультируют по всем вопросам и помогут разрешить возникшие сложности. Горячие линии для беженцев открыты во всех регионах РФ. Так, в пограничной с республиками Донбасса Ростовской области — 8 (800) 201-59-79 и 8 (863) 239-99-99 . После пересечения границы на пунктах пропуска в Ростовской области всем прибывающим помогают добраться до пунктов временного размещения. Там оборудованы места для сна и отдыха, предоставляется горячее питание и медицинская помощь. Также в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернуты городки жизнеобеспечения, где можно дождаться транспорта до пункта временного размещения.

13:57 03.03.2022 Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратил внимание на действия руководителей многих европейских стран и абсолютно уверен в их неспособности адекватно и объективно оценивать ситуацию в мире. Читайте подробнее: Казачий генерал: «США и НАТО нарушили геополитические «красные линии»

13:59 03.03.2022 Освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР) замедляются из-за стремления сохранить жизни мирного населения. Об этом 3 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Все усложняется тем, что националисты продолжают прикрываться гражданским населением, как живым щитом. Подразделения нацистов устраивают огневые точки на верхних этажах, не выпускают населения с нижних этажей домов», — сказал Пушилин. Читайте подробнее: Пушилин: украинские нацисты прикрываются мирным населением

14:01 03.03.2022 В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге будет развернута выставка материалов о военных преступлениях киевского режима, его силовых структур и нарушениях прав человека на территории Украины. Об этом: В Петербурге откроют выставку о военных преступлениях украинских нацистов

14:01 03.03.2022 В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает, сообщает Минобороны России.

14:02 03.03.2022 В ДНР заявили, что украинские националисты похитили представителя ООН в Харькове.

14:03 03.03.2022 «Единая Россия» сообщила, что на ее серверы участились хакерские атаки, самой масштабной стала DDoS-атака с 280 тыс. устройств из Индии, США, Индонезии и других стран.

14:05 03.03.2022 По данным ЕР, параллельно осуществляются сетевые атаки на инфраструктуру партии, что ведет к перегрузке каналов связи и ухудшению работы официального сайта партии ER.RU у пользователей из России. Официальный сайт «Единой России» подвергается DDOS-атакам с 26 февраля 2022 года.

14:06 03.03.2022 На созданном Комитетом защиты национальных интересов России сайте «Предатели» обновился список в разделе «Враги». Читайте подробнее: На сайте «Предатели» добавили имена неонацистов из «Азова"*

14:06 03.03.2022 На серверы «Единой России» начались новые атаки. er.ru

14:08 03.03.2022 «Единая Россия» отправила еще две медицинские бригады в ЛДНР. Еще 14 медиков на добровольческой основе прибыли для помощи врачам Донбасса, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе. И уже несколько дней работает в Луганской республиканской больнице. «Пять человек прибыли из Уфы, еще девять — в основном из Москвы и Московской области. Безусловно, здесь еще нужны педиатры для работы в первичном звене, онкологи. Ковид никуда не ушел — поэтому нужны и реаниматологи, и анестезиологи», — отметил Дмитрий Хубезов. Представители фармбизнеса передали восемь паллетов медикаментов и расходных материалов для медиков ЛДНР. «Среди них суперсовременные материалы ‑ и это невероятный подарок. Все понимают, как важна сейчас наша помощь на Донбассе», — подчеркнул он.

14:08 03.03.2022 Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Первая бригада из шести медиков прибыла для работы в Луганской республиканской больнице 1 марта.

14:08 03.03.2022 В Северной Осетии готовятся принять беженцев из Донбасса. Для их размещения уже подготовлено несколько пунктов приема, в том числе в санаториях и на турбазах. Республика готова встретить и приютить тысячу граждан, пострадавших от военных действий украинских военных. Подробности в материале: Северная Осетия готова принять тысячу жителей Донбасса

14:11 03.03.2022 Западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров объяснил, зачем Западу нужна Украина

14:12 03.03.2022 Минобороны РФ сообщило, что британские представители просят его эвакуировать из Киева и Мариуполя 10 британских граждан, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты.

14:13 03.03.2022 В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах нацисты блокируют десятки тысяч жителей, не выпуская их в безопасные места, заявило Минобороны РФ.

14:15 03.03.2022 Покинули Украину и вернулись в Индонезию 83 индонезийских гражданина, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезию с Украины вернулись 83 индонезийских гражданина

14:16 03.03.2022 Взятие под контроль Новоайдара открыло ряд стратегических направлений для дальнейшего освобождения территории ЛНР. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Данный населенный пункт (Новоайдар) открывает целый ряд стратегических направлений для дальнейшего развития успеха и освобождения территории ЛНР. Российские войска наступали на него с севера, подразделения Народной милиции ЛНР шли с юга, со стороны населенного пункта Счастье, в какой-то момент мы здесь встретились», — сказал он.

14:16 03.03.2022 В украинском городе Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров заявил об отсутствии российских войск в Харькове

14:18 03.03.2022 В Чечне готовы к приему беженцев из Донецкой и Луганской республик. Для размещения граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за действий украинских военных, подготовлены четыре пункта временного размещения, сообщили 3 марта в пресс-службе главы и правительства региона. В них смогут принять около полутора тысяч человек. Читайте также: Чечня подготовила четыре пункта приема беженцев из Донбасса

14:19 03.03.2022 В связи с ростом интенсивности обстрелов в Донецкой Народной Республике со стороны вооруженных формирований Украины внесены изменения в работу некоторых отделов ЗАГС Донецкого ГУЮ Минюста ДНР. Во всех отделах ЗАГС Горловского ГУЮ Минюста ДНР и Докучаевского ГУЮ Минюста ДНР временно приостановлена работа до особого распоряжения. Также внесены изменения в работу отделов ЕРЦ.

14:20 03.03.2022 В освобождённых Гранитном, Старогнатовке и Мирном начаты работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности dnmchs.ru

14:24 03.03.2022 Россия не будет «сидеть под лавкой» и заключать договорённости под диктатом. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ. Подробности в материале: Россия не будет заключать договорённости под диктатом — Лавров

14:26 03.03.2022 Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) освободила от ВСУ шесть населенных пунктов. Об этом 3 марта заявили в МИД ЛНР. Читайте подробнее: Военные ЛНР освободили от ВСУ шесть населенных пунктов

14:29 03.03.2022 Санкции являются своего рода налогом на независимость, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

14:29 03.03.2022 Поставки оружия из других стран приведут к еще большим потерям Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14:29 03.03.2022 Мария Захарова [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

14:30 03.03.2022 Из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева: ▪️Группа китайских граждан обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России, двое из них получили серьезные ранения; ▪️Украинские националисты препятствуют эвакуации более шести тысяч граждан Индии, Вьетнама и Китая из Харькова; ▪️Из зоны проведения спецоперации РФ эвакуировано более 142,5 тыс. человек, в том числе 39 661 ребенок; ▪️В Мариуполе националистами заминирован Приазовский государственный университет; ▪️Националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу с заложниками в Мариуполе; ▪️Катастрофическое положение в гуманитарной области складывается практически на всей территории Украины; ▪️Великобритания обратилась в Минобороны России с просьбой об эвакуации десяти подданных; ▪️Российская сторона создала все необходимые условия для безопасной эвакуации с Украины; ▪️На пунктах пропуска в Белгородской области стоят 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум; ▪️Военные просят МИД РФ развернуть на международных площадках работу по организации эффективного воздействия на киевский режим; ▪️Почти 590 иностранных граждан были эвакуированы из Киева, Мариуполя и Харькова; ▪️Более 300 тонн предметов первой необходимости будет передано сегодня в ходе 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях. ТАСС

14:31 03.03.2022 Администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение 32,5 млрд долларов на поддержку Украины, сообщает газета The Washington Post.

14:32 03.03.2022 СК России предупреждает об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.

14:33 03.03.2022 «В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой. Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников. За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация — до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы. Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем», — говорится в сообщении СКР.

14:33 03.03.2022

14:34 03.03.2022 Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей.

14:35 03.03.2022 Груз гуманитарной помощи для жителей Херсонской области Украины отправлен колонной автомобилей 3 марта из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте также: Кубань отправила 60 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область

14:35 03.03.2022 «Анализ материалов многочисленных публикаций СМИ, социальных сетей и мессенджеров свидетельствует о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита. По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. Фактически мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков. С учетом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.206 УК РФ — захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты. Также российское следствие продолжит анализировать сведения, поступающие из различных источников, о других аналогичных случаях с целью дачи им правовой оценки», — говорится в сообщении СКР.

14:35 03.03.2022 Крым отправил в Херсонскую область партию гуманитарного груза. Об этом сообщили 3 марта сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: 20 тонн гуманитарной помощи прибыло из Крыма в Херсонскую область

14:36 03.03.2022 В Пензенской области стартовала иммунизация от COVID-19 жителей, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик. По информации облминздрава, вакцинацию за два дня прошли более 70 человек. Подробности в материале: В Пензенской области вакцинируют от COVID-19 прибывших жителей Донбасса

14:40 03.03.2022 Войсковой старшина Забайкальского казачьего войска Михаил Колосов записал видеообращение, в котором высказал слова поддержки решению провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Подробности в материале: Забайкальские казаки поддерживают спецоперацию по защите Донбасса

14:44 03.03.2022 Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию провел экстренное заседание под руководством начальника национального центра управления обороны РФ генерал-полковника Евгения Мизинцева. Читайте также: В Минобороны РФ заявили о назревающей гуманитарной катастрофе на Украине

14:45 03.03.2022 Кризис вокруг Украины обязательно будет решён, решение будет найдено. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 3 марта в интервью российским и иностранным журналистам. «Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны», — заявил Лавров. Об этом: Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, убеждён Лавров

14:47 03.03.2022 На ютуб-канале Анатолия Шария обсуждается отключение на Украине почти повсеместно YouTube и Google. Только через vpn есть кое-где доступ. В одну секунду у него со стрима из 120 тысяч осталось 72.

14:48 03.03.2022 Антироссийские санкции были во все времена, а введение новых было лишь вопросом времени, не зависимо от ситуации на Украине. И как тут не вспомнить расхожую поговорку про «дробину для слона»? Об этом: Дробины для слона: история антироссийских санкций

14:51 03.03.2022 Российский президент Владимир Путин 3 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В начале совещания Путин может прокомментировать потери российских войск в ходе спецоперации на Украине. Подробности в материале: Путин 3 марта проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

14:54 03.03.2022 На пунктах пропуска государственной границы между Россией и Украиной в Белгородской области подготовили 130 автобусов для безопасной эвакуации иностранцев с Украины. Об этом 3 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Читайте подробнее: В Белгородской области готовы вывезти иностранцев с Украины

14:57 03.03.2022 Совет телевидения и радио (СТР) Молдавии оштрафовал три русскоязычных телеканала за то, как они подают новости о событиях на Украине. Об этом сообщила журналистам член СТР Виктория Чекан. Читайте также: В Молдавии оштрафовали русскоязычные телеканалы из-за новостей об Украине

14:57 03.03.2022 В Госдуме обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, как бы напутствуя переговорщиков, которые должны приехать в Белоруссию, говорил не о прекращении огня, а о репарациях и контрибуции с России. Читайте также: Никонов: Зеленский уже получил свой миллиард долларов контрибуции с Украины

14:58 03.03.2022 Армейская авиация ВКС России в ходе спецоперации. [Цитата из видео с ютуб-канала Минобороны России.]

15:03 03.03.2022 В Иордании назвали число граждан, покинувших Украину и ожидающих возвращения домой. В четверг, 3 марта, в МИД страны заявили о том, что будут содействовать выезду 615 иорданцев и членов их семей с Украины на родину. Подробности в материале: Названо число граждан Иордании, покинувших Украину

15:05 03.03.2022 В освобождённых Гранитном, Старогнатовке и Мирном восстанавливают нормальную жизнь. Источник: dnmchs.ru

15:11 03.03.2022 Начавшие русофобскую кампанию действуют по одному и тому же сценарию, режиссёром которого мог стать правая рука президента Украины Зеленского концертный директор студии «95 квартал» Мика Фаталов. Читайте подробнее: СМИ: звёзды получали деньги от Зеленского за антироссийскую пропаганду

15:11 03.03.2022 Чешская полиция привлекла к уголовной ответственности девять жителей республики. Их подозревают в публичном одобрении действий России на Украине. По данным CTK, одного из мужчин, который высказывался в соцсетях в поддержку российской военной операции, обвинили «в отрицании и одобрении геноцида» по отношению к населению Украины. Если чешский гражданин будет признан виновным, ему грозит от шести месяцев до трех лет заключения.

15:12 03.03.2022 Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Молдавию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел. Читайте подробнее: Молдавию посетит госсекретарь США с рабочим визитом

15:20 03.03.2022 «И Наполеон, и Гитлер ставили себе задачу подчинить Европу. Сейчас ее подчинили американцы», — глава МИД Сергей Лавров.

15:24 03.03.2022 Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила запретить трансляцию на территории республики новостей и информационно-аналитических программ из стран, которые на ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе и из России. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Читайте также: В Молдавии наложили ограничения на трансляцию российских каналов

15:25 03.03.2022 Разрушенный мост на Украине 24 февраля 2022 г. Цитата из видео «Суспільне Чернігів».

15:25 03.03.2022 Директор Краснодарской казачьей школы № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова потомственная казачка Лидия Цимбал поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе и пожелала сил и мужества российским солдатам и офицерам, вставшим на защиту мирного населения. Читайте подробнее: Казачка: «Хочу, чтобы не было этого озверелого фашизма на нашей земле»

15:31 03.03.2022 Штаб по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Украины создан в правительстве Воронежской области, о решении в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Штаб будет работать под личным контролем губернатора. Читайте также: Воронеж отправил гуманитарную помощь мирным жителям Украины

15:33 03.03.2022 Один из старейших футбольных клубов страны ногинское «Знамя» сменил эмблему в знак поддержки российской специальной операции — тг-канал «Пул №3».

15:35 03.03.2022 В Ингушетии не будет проводиться никаких праздничных мероприятий в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и других праздников, в том числе посвященных 30-летию возрождения республики. Поручение об их отмене дал глава республики Махмуд-Али Калиматов. Ранее глава Ингушетии поручил оказать помощь в организации похорон погибших в Донбассе земляков. По предварительным данным, погибли четыре человека. Читайте также: В Ингушетии отменили праздничные мероприятия из-за траура по погибшим

15:36 03.03.2022 Власти Ингушетии помогут семьям военнослужащих из региона, погибших при выполнении своего долга в ходе специальной операции России на Украине. Потерявшие родных получат материальные выплаты и помощь в организации и проведении похорон. Об этом заявил в ходе совещания с участием членов регионального правительства, представителей силовых структур и глав муниципалитетов глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Читайте также: Власти Ингушетии окажут помощь семьям погибших в Донбассе земляков

15:37 03.03.2022 Российская армия и подразделения ДНР организовали гуманитарный коридор, по которому жители Мариуполя могут покинуть город. Выход находится на трассе М23 Мариуполь — Новоазовск — сообщает телеканал «Россия 24».

15:37 03.03.2022 Сербская история запомнит 2 марта как позорную дату, когда представители Сербии на заседании Генеральной Ассамблеи ООН подняли руку и поддержали резолюцию по Украине, осуждающую действия России по отношению к этой стране. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич. Читайте также: Сербский политик: сербский народ не предавал Россию — это сделал Вучич

15:43 03.03.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Российского государства Владимиром Путиным. Об этом 3 марта сообщает Елисейский дворец. Об этом: Макрон пообщался по телефону с Путиным и Зеленским

15:50 03.03.2022 Ректор бизнес-школы «Сколково» Юрий Левин осудил конфликт на Украине и назвал его личной трагедией. Его заявление по поводу военной спецоперации России по защите Донбасса опубликовано в соцсети Linkedin. Левин выразил соболезнования всем, кто вовлечён в конфликт, и подчеркнул, что «ничто не может оправдать насилие и смерть невинных людей». По его словам, его родные и друзья живут в России, на Украине, в США и Канаде, поэтому украинские события для него — очень личная трагедия. Об этом: Ректор бизнес-школы «Сколково» высказался против конфликта на Украине

15:55 03.03.2022 На Украине под руководством Вашингтона намеренно стирают память о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На это указали реестровые казаки Ростовской области в видеообращении. Читайте подробнее: Казаки: «Киев хочет уничтожить память о великом подвиге советского народа»

16:01 03.03.2022 Специальная операция по защите Донбасса — вынужденная мера. Такое мнение высказал председатель Ростовского регионального отделения «Союза добровольцев Донбасса», казак Ростовского казачьего округа Тимур Оккерт. Читайте также: Ополченец Донбасса: «Мы уничтожим на Украине фашистскую гидру»

16:01 03.03.2022 Американская администрация попросила Конгресс США одобрить выделение $10 млрд в качестве помощи Украине. Об этом два источника сообщили 3 марта газете The Washington Post. Подробности в материале: Белый дом просит Конгресс одобрить выделение $10 млрд для Украины

16:20 03.03.2022 В Ростове-на-Дону общественники провели акцию в поддержку специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Старт автопробегу «Zа победой» был дан у стадиона «Ростов Арена» 3 марта, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону устроили автопробег «Zа победой»

16:21 03.03.2022 Президент России Владимир Путин напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о замалчивании многолетнего геноцида народа Донбасса, сообщает 3 марта пресс-служба Кремля. Российский лидер также напомнил, что из-за действий украинских властей сотни тысяч беженцев обратились за помощью к России. Читайте также: Путин напомнил Макрону о замалчивании многолетнего геноцида народа Донбасса

16:27 03.03.2022 На заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы лжёт, утверждая, что на Украине ведёт борьбу с нацизмом, последовал ответ российского руководства, сообщили 3 марта в пресс-службе Кремля. Читайте также: Путин ответил Макрону на слова о «лжи про борьбу с нацизмом»

16:32 03.03.2022 В Министерство обороны (МО) России обратились представители Британии с просьбой помочь в эвакуации десяти подданных Соединенного Королевства, сообщил 3 марта глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, речь идёт о семерых британцах, остающихся в Киеве, и троих, находящихся в Мариуполе. Читайте также: Британия просит Минобороны РФ эвакуировать своих подданных с Украины

16:32 03.03.2022 Французская таможня арестовала яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая пыталась покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Брюно Ле Мэра. Читайте подробнее: Во Франции арестована 88-метровая яхта главы «Роснефти» Игоря Сечина

16:39 03.03.2022 Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия готова к обсуждению гарантий безопасности Украины в рамках очередного раунда переговоров, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «С нациками договорятся?» — Лавров: Россия обсудит гарантии Украине

16:40 03.03.2022 «Киевский режим превратил Украину и украинский народ в инструмент политики Запада», — Мария Захарова.

16:40 03.03.2022 Чиновникам правительства Воронежской области придётся отложить отпуска, решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 марта. Читайте также: Воронежским чиновникам запретили уходить в отпуск

16:41 03.03.2022 «У руля на Украине находятся бандиты. Бандиты, которым Запад поставляет вооружение», — официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16:42 03.03.2022 «Вооруженные силы Украины используют мирное население в качестве живого щита», — официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16:44 03.03.2022 «На Украине дискриминации и насилию подвергаются выходцы из Азии и Африки», — официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16:45 03.03.2022 Никакой угрозы для России с украинской территории больше никогда не должно исходить — для этого и проводится специальная военная операция, заявил 3 марта российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте также: Путин заявил Макрону, что нацизм на Украине должен быть обезврежен навсегда

16:56 03.03.2022 «Нас не хотели слушать тогда — будете слушать сейчас», — официальный представитель МИД России Мария Захарова о диалоге с ЕС.

17:00 03.03.2022 Работой антироссийской пропаганды являются обвинения в адрес военных ВС России, участвующих в специальной операции на Украине, заявил 3 марта президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин назвал ложью обвинения России в агрессии против мирных украинцев

17:00 03.03.2022 «То, что делают сейчас западные средства массовой информации, — это преступление», — Мария Захарова.

17:08 03.03.2022 Автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма». Читайте также: В Севастополе стартовал автопробег в поддержку Владимира Путина

17:10 03.03.2022 МИД РФ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:16 03.03.2022 Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине. Об этом российский дипломат заявил в интервью сербским СМИ 3 марта. Об этом: После голосования в ООН Россия ожидает развития сотрудничества с Сербией

17:17 03.03.2022 Информация о том, что 14 военнослужащих украинского происхождения Иностранного легиона Франции, направлявшихся на Украину, задержаны полицией в Париже, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Ехали мародёрить?» — в Париже задержали украинских наёмников

17:17 03.03.2022 Иностранные наёмники, действующие на Украине против войск России, ДНР и ЛНР, не будут считаться военнопленными и понесут ответственность при задержании, заявил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что на наёмников не будут распространяться нормы международного гуманитарного права. Читайте также: Западные наёмники Украины не будут считаться военнопленными — Минобороны

17:22 03.03.2022 Порядка двух сотен наёмников из Хорватии на прошлой неделе пополнили один из украинских нацбатальонов, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Один из нацбатальонов Украины получил 200 наёмников из Хорватии

17:31 03.03.2022 «Когда ядерное оружие оказалось бы на территории малоуправляемого государства [Украины], чьи вооруженные силы заражены националистической бациллой… чьи политические деятели имеют 2−3 гражданства, много лет проводят интересы стран НАТО, вот тогда ситуация на наши границах была бы совершенно другой», — Мария Захарова.

17:32 03.03.2022 Спецслужбы и военная разведка США проводят масштабную кампанию по вербовке сотрудников ЧВК для их отправки на Украину, заявил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По данным МО РФ, в первых рядах отправляются сотрудники американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн». Читайте также: В США идёт масштабная вербовка в ЧВК для отправки на Украину — Минобороны

17:32 03.03.2022 Атташе при посольстве Хорватии в Москве вызван 3 марта в Минобороны РФ в связи с поставкой хорватских наёмников на Украину, сообщил журналистам официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Подробности в материале: В Минобороны России вызван атташе при посольстве Хорватии

17:46 03.03.2022 Застрявшие в Киеве, Одессе и Харькове граждане Киргизии массово жалуются на бездействие киргизского посольства на Украине. Об этом: Киргизстанцы обвиняют посольство в нежелании эвакуировать их с Украины

17:46 03.03.2022 Законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Об этом: Законопроект об отправке в ЛДНР несогласных с военной операцией внесен в ГД