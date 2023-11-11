Специальная военная операция России и переговоры – все новости
С 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ. Внимание мирового сообщества приковано к российско-украинским переговорам, первый раунд которых прошёл 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, а второй состоялся 3 марта в Беловежской Пуще.
Все подробности о спецоперации и реакция на ситуацию вокруг Украины — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте также: Спецоперация России по защите Донбасса — все новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не любит врагов украинского народа, поскольку они не дают украинцам нормальной жизни. Такое заявление он сделал в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, <…> [мы] против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», — сказал Кадыров.
Читайте подробнее: Кадыров признался в любви к украинцам
Радиостанция «Эхо Москвы» и её сайт будут ликвидированы в соответствии с решением совета директоров компании. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал 3 марта в своём телеграм-канале.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — сообщил Венедиктов.
Об этом: Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиостанцию
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что тысячи французов всё ещё находятся на Украине, передает BFM TV.
Подробности в материале: МИД Франции призывает граждан покинуть Украину
Историческая память должна присутствовать в переговорах между Украиной и Россией. Об этом 3 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко.
Об этом:Эксперт: Россия должна требовать от Украины возвращения исторической правды
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в страну прибыли 800 жителей Украины, передает BFM TV.
Подробности в материале: Глава МВД Франции назвал число прибывших в страну граждан Украины
Министерство внутренних дел РФ перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, передаёт 3 марта ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
Читайте также: МВД РФ перевело ряд подразделений на усиленный режим службы
Президент Молдавии Майя Санду намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Евросоюз, заявил в эфире общественного телевидения республики председатель парламента страны Игорь Гросу.
Читайте также: Молдавия заявила о намерении подать заявку на вступление в Евросоюз
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков поддержать специальную операцию России по защите республик Донбасса. Также он отдельно обратился к «пацифистам» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Курганский губернатор отметил, что многим непросто разобраться в том, что происходит. В том числе потому, что идёт просто огромный вал разноречивой информации по всем каналам, нередко фальшивой, разбивающей привычные понятия, выхватывающей факты из контекста, с целью посеять тревогу и панику.
Читайте подробнее: Глава Зауралья: «Военные всегда были, есть и будут элитой нашей страны»
Вместе бороться с нацистами призвал глава Крыма Сергей Аксёнов жителей Украины, обращение он опубликовал 3 марта в своём телеграм-канале.
Читайте также: Глава Крыма призвал граждан Украины «бороться с бандеровским отродьем»
Российские военнослужащие 3 марта доставили партию гуманитарной помощи из Белгородской в Харьковскую область. Общий объем груза — более 30 тонн. Груз включает в себя крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости, питьевую воду. Продукты переданы женщинам, детям, пожилым людям — жителям Волчанска и Казачьей Лопани.
Об этом: ВС России доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область: видео
Россия предупредила военную операцию со стороны НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: защитой ЛНР и ДНР Россия опередила НАТО буквально на день
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте также: Путин внес в Госдуму протокол о координирующем государстве в ОДКБ
Может ли Россия рассчитывать на поддержку Китая?
Читайте также: Есть ли у России союзники в борьбе за денацификацию Украины?
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают наступление на окруженные украинские войска в Мариуполе, кольцо вокруг города постепенно сужается. Об этом 3 марта заявил глава республики Денис Пушилин.
Читайте также: Пушилин: кольцо вокруг Мариуполя сужается
Отмена курсов о Достоевском в Миланском университете открыла глаза многим итальянцам на антироссийскую истерию, развязанную в странах Запада. Пользователи соцсетей считают, что русская культура является фундаментальной частью европейской культуры и её нельзя просто так вычеркнуть.
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В Новосибирской области на коротком номере 122 заработала линия помощи для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщило региональное правительство.
Читайте также: В Новосибирской области для прибывших из Донбасса открыли линию помощи
Уроженец Донецка Олег Иващенко переехал в Якутию несколько лет назад после того, как покинул родной город из-за бомбёжек. В республике он нашёл работу, обзавёлся жильём и не теряет надежды, что те, кто поддерживает жёсткую политику Украины, со временем поймут, кто на самом деле прав.
Только через прекращение огня Россия и Украина могут выйти на переговоры по преодолению кризиса, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 3 марта в эфире телеканала France 2.
«Без прекращения огня нельзя перейти к настоящим переговорам», — подчеркнул Ле Дриан.
Подробности в материале: МИД Франции: России и Украине нужно прекратить огонь ради переговоров
Страны Запада абсолютно неадекватно воспринимают сложившуюся на Украине ситуацию, заявили в МИД РФ.
Подробности в материале: МИД РФ считает восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным
Россия надеется на то, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «РБК».
Подробности в материале: В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 73 военнослужащих ВСУ, 5 из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь, сообщил 3 марта на брифинге в Донецке официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.
«Мы в очередной раз призываем украинских офицеров, солдат и сержантов! Вы можете сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях. Сложите оружие и уходите домой. Не стоит рисковать жизнью за продажную украинскую власть и коррумпированных генералов», — подчеркнул Басурин.
В Черногории проходят акции в поддержку Донбасса и России. Массовые митинги проходят сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Никшиче, Подгорице, Герцег-Нови, Будве, Беране, Бело-Поле, Колашине, Плевле. Протестующие блокируют дороги с плакатами «Блокада против предательства», сообщает МИД ДНР.
Провести спецоперацию в Донбассе надо было давно, так как нельзя допускать создания у границ России государства, которое основано на нацизме, ненависти ко всему русскому, русофобии, человеконенавистничестве, уверен руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» на Сахалине, офицер запаса Андрей Фугенфиров.
Подробности в материале: Спецоперация защищает Россию от неонацизма — офицер запаса
Участники митингов в Черногории пронесли по улицам государства флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в знак поддержки решения российских властей о проведении военной спецоперации.
За последнюю неделю на массовые акции протеста в Черногории вышли более 11 тысяч человек, сообщает МИД ДНР.
Россия предостерегает западные страны от дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом: В МИД РФ предостерегли Запад от дальнейшей эскалации отношений с Москвой
Посол Боливии в ООН Диего Пари 2 марта во время пленарного заседания всемирной организации обвинил ООН в привычке строить коллективную безопасность за счёт угрозы для отдельных стран. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.
Читайте подробнее: Боливия назвала НАТО угрозой международной безопасности
Украинские боевики обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой Народной Республике минами калибрf 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом 3 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ бьют по Горловке запрещёнными снарядами — СЦКК
«То, что мы видим в последние дни с точки зрения безудержной, если не сказать безумной, накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи — это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий «все средства хороши», — сказал Рябков.
Западные страны ведут безудержную накачку киевского режима вооружениями и снаряжением. Об этом заявил 3 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
Задачи спецоперации на Украине будут выполнены в полном объеме, уверен Рябков.
«У меня нет сомнений, что задачи, стоящие перед специальной операцией, будут в полном объеме решены. И мы сможем все же, опираясь на здравый смысл и ответственность за происходящее <…> начать движение к чему-то новому. Но возврата к прежнему уже не будет», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Западные страны закрывают глаза на намерение Киева получить ядерное оружие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
«Впечатление такое, что они руководствуются противоположным подходом: «чем хуже, тем лучше». Они закрывают глаза на совершенно неприкрытые угрозы из Киева обзавестись ядерным оружием, обзавестись соответствующим ракетным оружием», — сказал Рябков.
Рябков призвал коллег в Вашингтоне и в других западных столицах к максимальной ответственности со стороны коллективного Запада к заявлениям Киева обзавестись ядерным оружием.
Зеленский заявил, что в страну едут первые 16 тыс. «иностранных добровольцев».
В Северной Осетии создано 14 пунктов временного размещения граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик. Власти региона решают организационные вопросы приема беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни в связи с постоянными обстрелами территории украинскими военными.
Читайте также: В Северной Осетии готовятся принять беженцев из ЛНР и ДНР
Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес выступила 2 марта перед ООН, заявив, что её страна готова выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.
Читайте также: Колумбия хочет стать посредником в переговорах с Россией
Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) стараются с пониманием подходить к позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Читайте также: Рябков оценил отношение партнеров России по БРИКС к спецоперации
Власти Ставропольского края намерены поддержать уроженцев региона, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В крае будет принят закон, определяющий порядок оказания помощи раненым и семьям погибших. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, выступивший с данной инициативой в ходе конференции «Единой России».
Читайте также: На Ставрополье поддержат земляков, участвующих в спецоперации на Украине
Специальная операция России на Украине призвана покончить с войнами на Украине. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: Спецоперация России призвана положить конец любой войне на Украине — Лавров
Глава Буддийской традиционной сангхи России хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что молится за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Читайте также: «С нами Будда» — глава буддистов России о спецоперации
Специальная операция России на Украине призвана покончить с войнами на Украине. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: Спецоперация России призвана положить конец любой войне на Украине — Лавров
Военнослужащие ВСУ обстреляли из минометов Золотое-5 и Первомайск. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Золотое-5 подверглось обстрелу в 11:15, Первомайск — в 11:20. Огонь велся из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов выпущено 19 мин.
«Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в представительстве.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью новосибирских военнослужащих при проведении специальной операции. Он подчеркнул, что «мы все в неоплатном долгу у таких несгибаемых парней».
Читайте также: Новосибирцы «пали в бою, отстаивая безопасность народа» — губернатор
Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» работает в штатном режиме, в том числе на прифронтовых территориях. Клиентам предоставляется весь перечень почтовых услуг.
«Почтальоны доставляют пенсии, пособия и корреспонденцию в установленные сроки и непосредственно на дом. Также напоминаем, что приход почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги: заказать доставку товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку на периодические печатные издания», — проинформировала «Почта ЛНР».
Украина наглядно продемонстрировала свою несамостоятельность. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Об этом: Украина оттягивает переговоры из-за указаний из Вашингтона — Лавров
Потенциальная угроза с территории Украины для России непозволительна. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: Наличие угрозы для России с территории Украины недопустимо — Лавров
Официальная свердловская «Областная газета» 3 марта вышла в свет с буквой «Z» в своём названии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Свердловская «Областная газета» поддержала спецоперацию по защите Донбасса
Запад всеми правдами и неправдами пытается уйти от реакции на российские требования. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Читайте также: Речь идёт не просто об Украине, а о миропорядке — Лавров о спецоперации
Запад всеми правдами и неправдами уходит от реакции на «ясные и чёткие» предложения России по архитектуре безопасности в Европе. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Истерия Запада вокруг Украины пройдёт, уверен Лавров
В Пермском крае глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин изменил название города в знак поддержки специальной военной операции России. На своих страницах в соцсетях чиновник опубликовал картинку с надписью «КиZел своих не бросаем».
У пользователей соцсетей новое название нашло отклик. Люди поддержали Родыгина и в комментариях пишут, что «своих не бросают». Интернет-пользователи под постом ставят лайки в знак одобрения действия мэра.
Подробности в материале: В Прикамье глава Кизела «переименовал» город
МИД Франции имеет склонность к очень громким заявлениям. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Об этом: «Петушатся очень часто» — Лавров о словах про ядерное оружие Франции
Тюменка из Аромашевского района связала вещи для жителей Донбасса и написала им письмо поддержки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Жители Тюменской области переживают за судьбу собратьев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Не осталась в стороне и 92-летняя Галина Шулепова. Она написала письмо жителям регионов Донбасса и собрала большую посылку из связанных своими руками вещей. Добавила в неё различные подарки для детей и взрослых. Пенсионерка уверена, что добрые слова и реальная помощь — именно то, что нужно каждому человеку.
Читайте подробнее: Пожилая тюменка связала тёплые вещи для жителей Донбасса
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование семье погибшего при защите Донбасса земляка — офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он высказал слова поддержки его родителям — полковнику полиции Энгельсу Гаджимагомедову и матери — учительнице начальных классов Сапижат Мазаевой, а также его вдове.
Читайте также: Глава Дагестана выразил соболезнование родным офицера, погибшего в Донбассе
Донецк и Горловка под огнем украинским боевиков.
Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения:
Горловка: — ул. Короленко, 17; — ул. Космонавта Комарова, 6; — пер. Цветочный, 6; — пер. Цветочный, 4;
поселок шахты имени Ленина: — ул. О. Кошевого, 54; — ул. О. Кошевого, 56; — ул. Инициативная, 46; — ул. Короленко, 21.
Также по улице Инициативной поврежден газопровод.
Киевский район Донецка: — ул. Взлетная, 46; — ул. Взлетная, 44.
Испания не меняла критериев своего подхода к ситуации на Украине, но «всё меняется каждый день в зависимости от обстоятельств». Об этом, как сообщает агентство EFE, заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес, комментируя решение о поставках на Украину наступательных вооружений.
В качестве обстоятельств она назвала усиление наступления в рамках спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, а также «притеснение украинского населения», которое означает, что власти Испании «не могут смотреть в другую сторону».
Читайте также: Власти Испании пытаются оправдать изменение своей позиции по Украине
Донецк и Горловка под огнем украинским боевиков. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.
Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области, сообщил Владимир Мединский.
Переговоры с украинской делегацией могут начаться в 15:00.
Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического и военно-технического аспектов, сообщил Мединский.
Касса по безработице Эстонии ведет переговоры с владельцами компаний в северо-восточном уезде страны Ида-Вирумаа, чтобы они предоставляли украинцам рабочие места. Об этом сообщил портал sputnik-meedia.com.
Одной из причин такого решения называется то, что в самом русском по населению уезде страны работодатели при найме не требуют от работников знания эстонского языка, предпочитая русский.
Читайте подробнее: Эстония решила трудоустроить беженцев с Украины в самом русском регионе
Россия не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации». Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Политика РФ не строится на принципе «эскалация ради деэскалации» — Лавров
«Есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой химических и биологических объектов на Украине, потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и занимался там разработкой патогенов — в Киеве и Одессе», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российские граждане, проживающие в Эстонии, если отправятся поддержать операцию своей страны на Украине, понесут уголовную ответственность по возвращениb. Об этом депутат парламента от националистической партии «Отечество» (Isamaa), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Парламентарий Эстонии запугивает наказанием местных российских граждан
Украинская делегация медлит с продолжением переговоров, а в это время гибнут люди. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 3 марта в своём телеграм-канале, комментируя отказ Киева от переговоров с представителями России в Беловежье.
«Люди гибнут, а представители киевского режима место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться», — написала Захарова.
Подробности в материале: Пока делегация Украины ищет место покомфортнее, гибнут люди — Захарова
В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются героизмом, заявил Дмитрий Песков.
Песков назвал «уткой» слухи о планах ввести военное положение в ряде регионов и запретить мужчинам призывного возраста выезд за рубеж, призвал не становиться жертвами обманов.
У Кремля есть основания полагать, что украинская делегация затягивает переговоры — Песков.
Песков о закрытии «Эхо Москвы»: это решение акционеров, собственников, станция нарушила закон, если собственник захочет восстановить работу радиостанции — это возможно.
Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы.
Мирные договоренности России и Украины обязательно должны включать пункт об уничтожении угрожающих Москве вооружений — Лавров.
Лавров сообщил, что сейчас идет очередной телефонный разговор Путина с Макроном.
Есть много информации о готовящихся украинцами провокациях, в том числе в Мариуполе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит», — сказал Лавров, отвечая на вопрос американского журналиста.
Власти России соболезнуют семьям военных, которые погибли в ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, тем, кто потерял своих мужей, детей, и, разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно все вместе восхищаемся героизмом наших военных», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков назвал большой трагедией потерю военных в спецоперации на Украине
Россия готова к конструктивному диалогу с Западом. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Подробности в материале: «Истерия пройдёт, и западные партнёры перебесятся» — Лавров
Соединённые Штаты и Европа всячески старается закрыть любые средства массовой информации, любые каналы информации из России о том, что происходит на Украине, как развивается специальная военная операция, как украинская армия «особенно украинские неонацистские батальоны ведут себя по отношению к мирным жителям». Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Украинские нацбатальоны ведут себя как мародёры — Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ощущает политического одиночества и что РФ поступает правильно в ситуации с Украиной.
Россия в ситуации с Украиной оправданно встала на защиту своих интересов, отметил Лавров. По словам министра, РФ не позволит постоянно ущемлять свои интересы.
Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области, заявил глава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский.
Об этом: Мединский: переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
Украинская сторона готовит провокации, в том числе в Мариуполе. Такими сведениями располагают в России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 3 марта в интервью отечественным СМИ.
«Много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит», — сказал Лавров.
Подробности в материале: Лавров предупредил о возможных провокациях ВСУ с мирными жителями
Российская делегация была готова начать переговоры с украинской стороной ещё 2 марта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера наша делегация была на месте. Она ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром. Ожидает, честно говоря, до сих пор. Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков обвинил Украину в затягивании переговоров
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по ядерной безопасности на Украине. Российское постпредство заявило, что она составлена непрофессионально, выходит за рамки мандата агентства и содержит фактологические ошибки, назвало ее принятие шагом к политизации работы МАГАТЭ, сообщают РИА Новости.
Россия готова говорить с Украиной, но спецоперация будет продолжена. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: демилитаризация Украины будет доведена до конца
Информация о переносе или отмене запланированных на 3 марта переговоров России и Украины в Белоруссии не соответствует действительности. Об этом 3 марта заявил прессе глава российской делегации Владимир Мединский.
Подробности в материале: Мединский опроверг сообщения о переносе российско-украинских переговоров
Глава «Роскосмоса» Рогозин: российская космическая программа на фоне санкций будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.
Донецкая Народная Республика (ДНР) даёт возможность мирным жителям Мариуполя покинуть город. Об этом 3 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, власти народной республики объявляли об открытии двух гуманитарных коридоров из Мариуполя — на западном и восточном направлении.
Читайте также: ДНР открыла гуманитарные коридоры из Мариуполя
Россия не планирует вводить военное положение в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это «утки», это всё в соцсетях и так далее, всё ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал «уткой» слухи о «введении военного положения» в России
Рогозин: Россия не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180, а РД-181 прекращает поставлять.
Россия также прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС, сказал Рогозин.
Президент Молдавии Майя Санду сегодня утром провела телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба молдавского президента. Сообщается, что они обсудили ситуацию на Украине и поток беженцев из этой страны.
Подробности в материале: Президенты Молдавии и Азербайджана обсудили ситуацию на Украине
Граждане Белоруссии и России «сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда с Украины». Об этом 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу заявил белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.
Читайте также: Белоруссия призвала Украину выпустить беженцев и заложников
Вопрос о будущем Украины, включая выбор руководителей страны, должен решать украинский народ вместе с другими населяющими ее народами, заявил 3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом: Лавров: решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что против России хотят развязать войну. Об этом он заявил 3 марта в интервью отечественным и зарубежным СМИ.
Об этом: Лавров: против России хотят развязать реальную войну
Поправки об ответственности за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России станут ответом на информационную войну, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: наказание за фейки станет ответом на информационную войну Запада
«Американские социальные сети — Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, — находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию.
Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо.
Нам важно, чтобы информация была правдивой, а те, кто её создаёт и распространяет, отвечали за достоверность», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Депутаты Госдумы предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков, ложной информации.
Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы.
То, что в настоящее время на Украине гибнут люди, это плохо. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров напомнил о тысячах убитых украинским режимом в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о вывозе своей семьи из России в Объединенные Арабские Эмираты. О том, что все его домочадцы находятся дома, в Чечне, он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
Об этом: Кадыров опроверг информацию о вывозе своей семьи из России
Российское реестровое казачество активно поддерживает решение президента России по проведению специальной операции в защиту Донбасса. В своём видеообращении казаки Кубанского казачьего войска высказали слова поддержки и выразили готовность оказать всестороннюю помощь мирным гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР.
Об этом: Кубанские казаки: «Почему Европа смотрит, как убивают в Донбассе?»
Жительница Донбасса, которая вынужденно вместе с детьми покинула свой дом, и сейчас находится в Орловской области, рассказала о пережитом за последние годы кошмаре.
Подробности в материале: «Армия Украины пошла против народа» — жительница Донбасса
Ядерная война вертится в головах в западных странах, а не у России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в в интервью российским и иностранным СМИ, отвечая на вопрос американского журналиста.
Читайте также: Лавров: тему ядерной войны поднимает не Россия
Ощущения одиночества в политическом плане у России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя актуальную международную повестку.
Читайте также: У Москвы нет ощущения политического одиночества — Лавров
Бразилия отказалась от сохранения нейтралитета по российско-украинскому конфликту и 2 марта проголосовала за принятие резолюции ООН против военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.
Читайте также: Бразилия отказалась от нейтральной позиции, приняв резолюцию против России
Правительство Южной Кореи приняли решение перенести посольство на Украине из Киева в другое «безопасное место». Об этом 2 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Читайте подробнее: Южная Корея перенесла посольство из Киева
Масштабные манёвры военной техники в Казахстане, на которые обратили внимание жители страны, связаны с учениями и другими плановыми мероприятиями. Об этом 3 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.
Подробности в материале: В Казахстане объяснили масштабные манёвры военной техники
Готовность отправиться работать по специальности в Донбасс выразили 69 петербургских медиков различной специальности, откликнувшихся на призыв партии «Единая Россия». Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР» в Петербурге.
Подробности в материале: Около 70 медиков Петербурга изъявили желание выехать в Донбасс
Гуманитарная ситуация на Украине вызывает большое беспокойство у Белоруссии, граждане которой, как и другие иностранцы, сталкиваются с огромными проблемами при попытках покинуть украинскую территорию. Граждан третьих стран при попытках выехать из Украины унижают и избивают, удерживают как заложников. Об этом 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу заявил белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.
Читайте также: Белоруссию беспокоят украинские мародёры
На территории взятого в окружение силами Донецкой Народной Республики Мариуполя находится порядка 400 тыс. мирных жителей. Об этом 3 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Представитель народной республики пообещал «точечно и ювелирно» освободить Мариуполь от неонацистов. Однако украинские боевики уже поставили населенный пункт на грань гуманитарной катастрофы.
Об этом: Басурин: нацисты заблокировали в Мариуполе 400 тыс. человек
«Все эти восемь лет Украина фактически находилась в состоянии гражданской войны, поскольку киевские власти не желали садиться за стол переговоров со своими согражданами из Донецка и Луганска и отказывались учитывать их законные интересы. Все эти 8 лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках гибли люди, в основном гражданское население — старики, женщины, дети», — констатировал 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.
Подробности в материале: Белоруссия на сессии ГА ООН: «Где вы были все, господа, восемь лет?»
Жители Новоайдарского района ЛНР в общении с журналистами предположили, что представители местной власти покинули регион. Они рассказали, что высокие зарплаты и пенсии на подконтрольных Киеву территориях имели преимущественно чиновники, при этом доходов обычного населения не хватало на содержание семей.
«Кабы они (представители властей) на нее жили, на такую пенсию. Я бы с ними поменялся, с любым. У кого пенсии были хорошие… Почему же райком уже пустой? Наверное, (местная власть) покинула (район). Кто хорошо жил — их уже нет (в регионе)», — добавил местный житель.
Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил создать администрации городов и районов по всей республике, включая освобожденные от киевских силовиков и пока еще оккупированные ВСУ регионы.
«<…> с целью формирования исполнительных органов государственной власти в границах территории Луганской Народной Республики, существовавших на день ее образования, постановляю:
1.1. Администрацию Беловодского района Луганской Народной Республики.
1.2. Администрацию Белокуракинского района Луганской Народной Республики.
1.3. Администрацию Кременского района Луганской Народной Республики.
1.4. Администрацию Марковского района Луганской Народной Республики.
1.5. Администрацию Меловского района Луганской Народной Республики.
1.6. Администрацию Новоайдарского района Луганской Народной Республики.
1.7. Администрацию Новопсковского района Луганской Народной Республики.
1.8. Администрацию Попаснянского района Луганской Народной Республики.
1.9. Администрацию Сватовского района Луганской Народной Республики.
1.10. Администрацию Станично-Луганского района Луганской Народной Республики.
1.11. Администрацию Старобельского района Луганской Народной Республики.
1.12. Администрацию Троицкого района Луганской Народной Республики.
1.13. Администрацию города Лисичанска Луганской Народной Республики.
1.14. Администрацию города Рубежное Луганской Народной Республики.
1.15. Администрацию города Северодонецка Луганской Народной Республики», — говорится в документе.
Леонид Пасечник поручил разработать и подать на утверждение проект указа главы ЛНР об утверждении положений об администрациях указанных городов и районов ЛНР.
Для всех мирных граждан Мариуполя, изъявивших желание временно уехать в безопасное место. Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции ДНР организуется гуманитарный коридор. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Гарантируется безопасность передвижения по маршруту в восточном направлении по трассе М23 МАРИУПОЛЬ — НОВОАЗОВСК.
Все жители будут обеспечены медицинской помощью и средствами первой необходимости. В дальнейшем будут сопровождены на территорию Российской Федерации.
Обращаю внимание, что Российская Федерация готова к приему и размещению граждан Мариуполя», — отметил Денис Пушилин.
Неожиданный призыв в армию на срочную службу офицеров запаса вызван нехваткой низших звеньев командиров в вооружённых силах. Об этом 3 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.
Подробности в материале: В Казахстане объяснили неожиданный призыв в армию офицеров запаса
Бывший премьер-министр и министр внутренних дел Грузии во время президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили 2 марта написал на своей странице в «Фейсбуке», что он будет заниматься поставкой гуманитарной помощи из Польши на Западную Украину.
Об этом: Соратник Саакашвили будет отправлять гуманитаную помощь на Украину
Зуевская ТЭС работает в штатном режиме. Жизненно-важное оборудование электростанции не повреждено, в работе первый и четвертый энергоблок, сообщил начальник производственного-технического отдела Зуевской ТЭС Олег Лебедь. По его словам, весь персонал находится на рабочих местах и задействован в техническом процессе. При обстреле территории станции жертв нет.
Напомним, 1 марта в 21:55 на пульт пожарного наблюдения поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации на Зуевской теплоэлектростанции — территория ТЭС подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. В ночь со второго на третье марта Зуевская ТЭС вновь подверглась обстрелу.
Прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик оказывают всю необходимую помощь и поддержку, сообщает МЧС России. Для этого им необходимо обратиться в МЧС по телефонам доверия, — там внимательно выслушают, проконсультируют по всем вопросам и помогут разрешить возникшие сложности. Горячие линии для беженцев открыты во всех регионах РФ. Так, в пограничной с республиками Донбасса Ростовской области —
После пересечения границы на пунктах пропуска в Ростовской области всем прибывающим помогают добраться до пунктов временного размещения. Там оборудованы места для сна и отдыха, предоставляется горячее питание и медицинская помощь. Также в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернуты городки жизнеобеспечения, где можно дождаться транспорта до пункта временного размещения.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратил внимание на действия руководителей многих европейских стран и абсолютно уверен в их неспособности адекватно и объективно оценивать ситуацию в мире.
Читайте подробнее: Казачий генерал: «США и НАТО нарушили геополитические «красные линии»
Освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР) замедляются из-за стремления сохранить жизни мирного населения. Об этом 3 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Все усложняется тем, что националисты продолжают прикрываться гражданским населением, как живым щитом. Подразделения нацистов устраивают огневые точки на верхних этажах, не выпускают населения с нижних этажей домов», — сказал Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин: украинские нацисты прикрываются мирным населением
В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге будет развернута выставка материалов о военных преступлениях киевского режима, его силовых структур и нарушениях прав человека на территории Украины.
Об этом: В Петербурге откроют выставку о военных преступлениях украинских нацистов
В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает, сообщает Минобороны России.
В ДНР заявили, что украинские националисты похитили представителя ООН в Харькове.
«Единая Россия» сообщила, что на ее серверы участились хакерские атаки, самой масштабной стала DDoS-атака с 280 тыс. устройств из Индии, США, Индонезии и других стран.
По данным ЕР, параллельно осуществляются сетевые атаки на инфраструктуру партии, что ведет к перегрузке каналов связи и ухудшению работы официального сайта партии ER.RU у пользователей из России.
Официальный сайт «Единой России» подвергается DDOS-атакам с 26 февраля 2022 года.
На созданном Комитетом защиты национальных интересов России сайте «Предатели» обновился список в разделе «Враги».
Читайте подробнее: На сайте «Предатели» добавили имена неонацистов из «Азова"*
На серверы «Единой России» начались новые атаки.
«Единая Россия» отправила еще две медицинские бригады в ЛДНР. Еще 14 медиков на добровольческой основе прибыли для помощи врачам Донбасса, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе. И уже несколько дней работает в Луганской республиканской больнице.
«Пять человек прибыли из Уфы, еще девять — в основном из Москвы и Московской области. Безусловно, здесь еще нужны педиатры для работы в первичном звене, онкологи. Ковид никуда не ушел — поэтому нужны и реаниматологи, и анестезиологи», — отметил Дмитрий Хубезов.
Представители фармбизнеса передали восемь паллетов медикаментов и расходных материалов для медиков ЛДНР.
«Среди них суперсовременные материалы ‑ и это невероятный подарок. Все понимают, как важна сейчас наша помощь на Донбассе», — подчеркнул он.
Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Первая бригада из шести медиков прибыла для работы в Луганской республиканской больнице 1 марта.
В Северной Осетии готовятся принять беженцев из Донбасса. Для их размещения уже подготовлено несколько пунктов приема, в том числе в санаториях и на турбазах. Республика готова встретить и приютить тысячу граждан, пострадавших от военных действий украинских военных.
Подробности в материале: Северная Осетия готова принять тысячу жителей Донбасса
Западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров объяснил, зачем Западу нужна Украина
Минобороны РФ сообщило, что британские представители просят его эвакуировать из Киева и Мариуполя 10 британских граждан, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты.
В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах нацисты блокируют десятки тысяч жителей, не выпуская их в безопасные места, заявило Минобороны РФ.
Покинули Украину и вернулись в Индонезию 83 индонезийских гражданина, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезию с Украины вернулись 83 индонезийских гражданина
Взятие под контроль Новоайдара открыло ряд стратегических направлений для дальнейшего освобождения территории ЛНР. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Данный населенный пункт (Новоайдар) открывает целый ряд стратегических направлений для дальнейшего развития успеха и освобождения территории ЛНР. Российские войска наступали на него с севера, подразделения Народной милиции ЛНР шли с юга, со стороны населенного пункта Счастье, в какой-то момент мы здесь встретились», — сказал он.
В украинском городе Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом: Лавров заявил об отсутствии российских войск в Харькове
В Чечне готовы к приему беженцев из Донецкой и Луганской республик. Для размещения граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за действий украинских военных, подготовлены четыре пункта временного размещения, сообщили 3 марта в пресс-службе главы и правительства региона. В них смогут принять около полутора тысяч человек.
Читайте также: Чечня подготовила четыре пункта приема беженцев из Донбасса
В связи с ростом интенсивности обстрелов в Донецкой Народной Республике со стороны вооруженных формирований Украины внесены изменения в работу некоторых отделов ЗАГС Донецкого ГУЮ Минюста ДНР.
Во всех отделах ЗАГС Горловского ГУЮ Минюста ДНР и Докучаевского ГУЮ Минюста ДНР временно приостановлена работа до особого распоряжения.
Также внесены изменения в работу отделов ЕРЦ.
Россия не будет «сидеть под лавкой» и заключать договорённости под диктатом. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Подробности в материале: Россия не будет заключать договорённости под диктатом — Лавров
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) освободила от ВСУ шесть населенных пунктов. Об этом 3 марта заявили в МИД ЛНР.
Читайте подробнее: Военные ЛНР освободили от ВСУ шесть населенных пунктов
Санкции являются своего рода налогом на независимость, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Поставки оружия из других стран приведут к еще большим потерям Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева:
▪️Группа китайских граждан обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России, двое из них получили серьезные ранения;
▪️Украинские националисты препятствуют эвакуации более шести тысяч граждан Индии, Вьетнама и Китая из Харькова;
▪️Из зоны проведения спецоперации РФ эвакуировано более 142,5 тыс. человек, в том числе 39 661 ребенок;
▪️В Мариуполе националистами заминирован Приазовский государственный университет;
▪️Националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу с заложниками в Мариуполе;
▪️Катастрофическое положение в гуманитарной области складывается практически на всей территории Украины;
▪️Великобритания обратилась в Минобороны России с просьбой об эвакуации десяти подданных;
▪️Российская сторона создала все необходимые условия для безопасной эвакуации с Украины;
▪️На пунктах пропуска в Белгородской области стоят 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум;
▪️Военные просят МИД РФ развернуть на международных площадках работу по организации эффективного воздействия на киевский режим;
▪️Почти 590 иностранных граждан были эвакуированы из Киева, Мариуполя и Харькова;
▪️Более 300 тонн предметов первой необходимости будет передано сегодня в ходе 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях.
ТАСС
Администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение 32,5 млрд долларов на поддержку Украины, сообщает газета The Washington Post.
СК России предупреждает об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.
«В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.
Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников.
За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация — до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы.
Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем», — говорится в сообщении СКР.
Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей.
Груз гуманитарной помощи для жителей Херсонской области Украины отправлен колонной автомобилей 3 марта из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Читайте также: Кубань отправила 60 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область
«Анализ материалов многочисленных публикаций СМИ, социальных сетей и мессенджеров свидетельствует о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита.
По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. Фактически мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.
С учетом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.206 УК РФ — захват заложника, в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты. Также российское следствие продолжит анализировать сведения, поступающие из различных источников, о других аналогичных случаях с целью дачи им правовой оценки», — говорится в сообщении СКР.
Крым отправил в Херсонскую область партию гуманитарного груза. Об этом сообщили 3 марта сообщили в Минобороны России.
Подробности в материале: 20 тонн гуманитарной помощи прибыло из Крыма в Херсонскую область
Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей. sledcom.ru
В Пензенской области стартовала иммунизация от COVID-19 жителей, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик. По информации облминздрава, вакцинацию за два дня прошли более 70 человек.
Подробности в материале: В Пензенской области вакцинируют от COVID-19 прибывших жителей Донбасса
Войсковой старшина Забайкальского казачьего войска Михаил Колосов записал видеообращение, в котором высказал слова поддержки решению провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса.
Подробности в материале: Забайкальские казаки поддерживают спецоперацию по защите Донбасса
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию провел экстренное заседание под руководством начальника национального центра управления обороны РФ генерал-полковника Евгения Мизинцева.
Читайте также: В Минобороны РФ заявили о назревающей гуманитарной катастрофе на Украине
Кризис вокруг Украины обязательно будет решён, решение будет найдено. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 3 марта в интервью российским и иностранным журналистам.
«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны», — заявил Лавров.
Об этом: Решение кризиса вокруг Украины будет найдено, убеждён Лавров
На ютуб-канале Анатолия Шария обсуждается отключение на Украине почти повсеместно YouTube и Google. Только через vpn есть кое-где доступ. В одну секунду у него со стрима из 120 тысяч осталось 72.
Антироссийские санкции были во все времена, а введение новых было лишь вопросом времени, не зависимо от ситуации на Украине. И как тут не вспомнить расхожую поговорку про «дробину для слона»?
Российский президент Владимир Путин 3 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В начале совещания Путин может прокомментировать потери российских войск в ходе спецоперации на Украине.
Подробности в материале: Путин 3 марта проведёт оперативное совещание с членами Совбеза
На пунктах пропуска государственной границы между Россией и Украиной в Белгородской области подготовили 130 автобусов для безопасной эвакуации иностранцев с Украины. Об этом 3 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: В Белгородской области готовы вывезти иностранцев с Украины
Совет телевидения и радио (СТР) Молдавии оштрафовал три русскоязычных телеканала за то, как они подают новости о событиях на Украине. Об этом сообщила журналистам член СТР Виктория Чекан.
Читайте также: В Молдавии оштрафовали русскоязычные телеканалы из-за новостей об Украине
В Госдуме обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, как бы напутствуя переговорщиков, которые должны приехать в Белоруссию, говорил не о прекращении огня, а о репарациях и контрибуции с России.
Читайте также: Никонов: Зеленский уже получил свой миллиард долларов контрибуции с Украины
В Иордании назвали число граждан, покинувших Украину и ожидающих возвращения домой. В четверг, 3 марта, в МИД страны заявили о том, что будут содействовать выезду 615 иорданцев и членов их семей с Украины на родину.
Подробности в материале: Названо число граждан Иордании, покинувших Украину
Начавшие русофобскую кампанию действуют по одному и тому же сценарию, режиссёром которого мог стать правая рука президента Украины Зеленского концертный директор студии «95 квартал» Мика Фаталов.
Читайте подробнее: СМИ: звёзды получали деньги от Зеленского за антироссийскую пропаганду
Чешская полиция привлекла к уголовной ответственности девять жителей республики. Их подозревают в публичном одобрении действий России на Украине. По данным CTK, одного из мужчин, который высказывался в соцсетях в поддержку российской военной операции, обвинили «в отрицании и одобрении геноцида» по отношению к населению Украины. Если чешский гражданин будет признан виновным, ему грозит от шести месяцев до трех лет заключения.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Молдавию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел.
Читайте подробнее: Молдавию посетит госсекретарь США с рабочим визитом
«И Наполеон, и Гитлер ставили себе задачу подчинить Европу. Сейчас ее подчинили американцы», — глава МИД Сергей Лавров.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила запретить трансляцию на территории республики новостей и информационно-аналитических программ из стран, которые на ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе и из России. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Читайте также: В Молдавии наложили ограничения на трансляцию российских каналов
Директор Краснодарской казачьей школы № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова потомственная казачка Лидия Цимбал поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе и пожелала сил и мужества российским солдатам и офицерам, вставшим на защиту мирного населения.
Читайте подробнее: Казачка: «Хочу, чтобы не было этого озверелого фашизма на нашей земле»
Штаб по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Украины создан в правительстве Воронежской области, о решении в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Штаб будет работать под личным контролем губернатора.
Читайте также: Воронеж отправил гуманитарную помощь мирным жителям Украины
Один из старейших футбольных клубов страны ногинское «Знамя» сменил эмблему в знак поддержки российской специальной операции — тг-канал «Пул №3».
В Ингушетии не будет проводиться никаких праздничных мероприятий в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и других праздников, в том числе посвященных 30-летию возрождения республики. Поручение об их отмене дал глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Ранее глава Ингушетии поручил оказать помощь в организации похорон погибших в Донбассе земляков. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Читайте также: В Ингушетии отменили праздничные мероприятия из-за траура по погибшим
Власти Ингушетии помогут семьям военнослужащих из региона, погибших при выполнении своего долга в ходе специальной операции России на Украине. Потерявшие родных получат материальные выплаты и помощь в организации и проведении похорон. Об этом заявил в ходе совещания с участием членов регионального правительства, представителей силовых структур и глав муниципалитетов глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Читайте также: Власти Ингушетии окажут помощь семьям погибших в Донбассе земляков
Российская армия и подразделения ДНР организовали гуманитарный коридор, по которому жители Мариуполя могут покинуть город. Выход находится на трассе М23 Мариуполь — Новоазовск — сообщает телеканал «Россия 24».
Сербская история запомнит 2 марта как позорную дату, когда представители Сербии на заседании Генеральной Ассамблеи ООН подняли руку и поддержали резолюцию по Украине, осуждающую действия России по отношению к этой стране. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.
Читайте также: Сербский политик: сербский народ не предавал Россию — это сделал Вучич
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Российского государства Владимиром Путиным. Об этом 3 марта сообщает Елисейский дворец.
Ректор бизнес-школы «Сколково» Юрий Левин осудил конфликт на Украине и назвал его личной трагедией. Его заявление по поводу военной спецоперации России по защите Донбасса опубликовано в соцсети Linkedin.
Левин выразил соболезнования всем, кто вовлечён в конфликт, и подчеркнул, что «ничто не может оправдать насилие и смерть невинных людей». По его словам, его родные и друзья живут в России, на Украине, в США и Канаде, поэтому украинские события для него — очень личная трагедия.
Об этом: Ректор бизнес-школы «Сколково» высказался против конфликта на Украине
На Украине под руководством Вашингтона намеренно стирают память о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На это указали реестровые казаки Ростовской области в видеообращении.
Читайте подробнее: Казаки: «Киев хочет уничтожить память о великом подвиге советского народа»
Специальная операция по защите Донбасса — вынужденная мера. Такое мнение высказал председатель Ростовского регионального отделения «Союза добровольцев Донбасса», казак Ростовского казачьего округа Тимур Оккерт.
Читайте также: Ополченец Донбасса: «Мы уничтожим на Украине фашистскую гидру»
Американская администрация попросила Конгресс США одобрить выделение $10 млрд в качестве помощи Украине. Об этом два источника сообщили 3 марта газете The Washington Post.
Подробности в материале: Белый дом просит Конгресс одобрить выделение $10 млрд для Украины
В Ростове-на-Дону общественники провели акцию в поддержку специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Старт автопробегу «Zа победой» был дан у стадиона «Ростов Арена» 3 марта, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону устроили автопробег «Zа победой»
Президент России Владимир Путин напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о замалчивании многолетнего геноцида народа Донбасса, сообщает 3 марта пресс-служба Кремля.
Российский лидер также напомнил, что из-за действий украинских властей сотни тысяч беженцев обратились за помощью к России.
Читайте также: Путин напомнил Макрону о замалчивании многолетнего геноцида народа Донбасса
На заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы лжёт, утверждая, что на Украине ведёт борьбу с нацизмом, последовал ответ российского руководства, сообщили 3 марта в пресс-службе Кремля.
Читайте также: Путин ответил Макрону на слова о «лжи про борьбу с нацизмом»
В Министерство обороны (МО) России обратились представители Британии с просьбой помочь в эвакуации десяти подданных Соединенного Королевства, сообщил 3 марта глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, речь идёт о семерых британцах, остающихся в Киеве, и троих, находящихся в Мариуполе.
Читайте также: Британия просит Минобороны РФ эвакуировать своих подданных с Украины
Французская таможня арестовала яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая пыталась покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Брюно Ле Мэра.
Читайте подробнее: Во Франции арестована 88-метровая яхта главы «Роснефти» Игоря Сечина
Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия готова к обсуждению гарантий безопасности Украины в рамках очередного раунда переговоров, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «С нациками договорятся?» — Лавров: Россия обсудит гарантии Украине
«Киевский режим превратил Украину и украинский народ в инструмент политики Запада», — Мария Захарова.
Чиновникам правительства Воронежской области придётся отложить отпуска, решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 марта.
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«У руля на Украине находятся бандиты. Бандиты, которым Запад поставляет вооружение», — официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вооруженные силы Украины используют мирное население в качестве живого щита», — официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На Украине дискриминации и насилию подвергаются выходцы из Азии и Африки», — официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Никакой угрозы для России с украинской территории больше никогда не должно исходить — для этого и проводится специальная военная операция, заявил 3 марта российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
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«Нас не хотели слушать тогда — будете слушать сейчас», — официальный представитель МИД России Мария Захарова о диалоге с ЕС.
Работой антироссийской пропаганды являются обвинения в адрес военных ВС России, участвующих в специальной операции на Украине, заявил 3 марта президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин назвал ложью обвинения России в агрессии против мирных украинцев
«То, что делают сейчас западные средства массовой информации, — это преступление», — Мария Захарова.
Автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина стартовал в Севастополе 3 марта. Организаторами автопробега выступили общественные организации «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь без фашизма».
Читайте также: В Севастополе стартовал автопробег в поддержку Владимира Путина
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине. Об этом российский дипломат заявил в интервью сербским СМИ 3 марта.
Об этом: После голосования в ООН Россия ожидает развития сотрудничества с Сербией
Информация о том, что 14 военнослужащих украинского происхождения Иностранного легиона Франции, направлявшихся на Украину, задержаны полицией в Париже, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Ехали мародёрить?» — в Париже задержали украинских наёмников
Иностранные наёмники, действующие на Украине против войск России, ДНР и ЛНР, не будут считаться военнопленными и понесут ответственность при задержании, заявил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что на наёмников не будут распространяться нормы международного гуманитарного права.
Читайте также: Западные наёмники Украины не будут считаться военнопленными — Минобороны
Порядка двух сотен наёмников из Хорватии на прошлой неделе пополнили один из украинских нацбатальонов, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Один из нацбатальонов Украины получил 200 наёмников из Хорватии
«Когда ядерное оружие оказалось бы на территории малоуправляемого государства [Украины], чьи вооруженные силы заражены националистической бациллой… чьи политические деятели имеют 2−3 гражданства, много лет проводят интересы стран НАТО, вот тогда ситуация на наши границах была бы совершенно другой», — Мария Захарова.
Спецслужбы и военная разведка США проводят масштабную кампанию по вербовке сотрудников ЧВК для их отправки на Украину, заявил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным МО РФ, в первых рядах отправляются сотрудники американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн».
Читайте также: В США идёт масштабная вербовка в ЧВК для отправки на Украину — Минобороны
Атташе при посольстве Хорватии в Москве вызван 3 марта в Минобороны РФ в связи с поставкой хорватских наёмников на Украину, сообщил журналистам официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Подробности в материале: В Минобороны России вызван атташе при посольстве Хорватии
Застрявшие в Киеве, Одессе и Харькове граждане Киргизии массово жалуются на бездействие киргизского посольства на Украине.
Об этом: Киргизстанцы обвиняют посольство в нежелании эвакуировать их с Украины
Законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Об этом: Законопроект об отправке в ЛДНР несогласных с военной операцией внесен в ГД
Ряд западных стран участвует в отправке в ряды ВСУ своих граждан, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Британия, Франция, Польша санкционировали отправку наё