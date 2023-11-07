Вашингтон, 7 ноября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Предстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом в США и так знают, что всё кончено, прокомментировал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom статью в Economist главкома ВСУ Валерия Залужного бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

По его мнению, Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре, Украина повержена, армия разбита.

«Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своём правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза», — предположил Макгрегор, добавив, что в Вашингтоне за закрытыми дверями знают, что всё кончено.

Украинцы слабо противостоят российским войскам. Чем дольше на Западе будут откладывать мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия, сказал американский военный.

Бывший советник Пентагона уверен, что США рано или поздно придётся публично признать поражение на Украине, а для переговоров с Москвой Западу следует избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, британский журнал The Economist опубликовал 1 ноября статью главкома ВСУ Валерия Залужного, в которой он признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва российской линии фронта, так как ситуация зашла в тупик, ровно как было в Первую мировую войну.

При этом Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ. В Киеве проблемы контрнаступления армии объяснили тем, что небо находится под контролем ВКС России. По мнению украинского лидера, ситуацию якобы получится изменить с помощью американских истребителей F-16 и усиления украинской системы ПВО.

5 ноября генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный через статью обратился к руководству США, чтобы указать на бездействие Зеленского. С точки зрения бывшего военного, в окружении главы киевского режима не хотят слышать обращений, но есть надежда, что прислушаются в Белом доме. На Украине заморозили работу многих предприятий военно-промышленного комплекса, военачальник назвал это диверсией.