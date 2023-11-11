Газа, Палестина, 11 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Не мере 39 младенцев, находящихся в реанимации в медицинском центре «Аш-Шифа», могут умереть из-за нехватки топлива и невозможности обеспечить их кислородом, сообщила 11 ноября министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле, слова которого приводит телеканал Al Hadath.

Гавриил Григоров/ТАСС

«39 новорождённых, которые находятся в реанимации, могут умереть в любой момент, один из них уже умер утром», — сказал он.

По словам министра, без экстренного обеспечения больницы топливом реанимация сможет работать только до вечера субботы, 11 ноября. Он подчеркнул, что отсутствие кислорода станет смертным приговором и для остальных детей в реанимационном отделении.

Как передавало ИА Регнум, в секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течении всей пятницы, 10 ноября. По словам врача, эвакуация пациентов невозможна, здесь очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.

Утром 1 ноября палестинские силы в результате ожесточённых боёв остановили военных Израиля в районе медицинского центра «Аш-Шифа». При этом некоторые подразделения Армии обороны Израиля попали в засаду, в результате несколько израильских военнослужащих были убиты.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили о закрытии единственной больницы с роддомом на севере Газы из-за недостатка топлива. В анклаве по этой же причине уже закрылись 14 из 36 больниц и два специализированных центра.

Палестинское движение ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. В медучреждения перестали поступать электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и оборудование, заканчивается коечный фонд и имеется острая нехватка персонала. Ряд медучреждений был разрушен либо выведен из строя из-за обстрелов, ещё часть больниц превратили в пункты временного размещения лишившихся жилья граждан.