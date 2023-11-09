Вашингтон, 9 ноября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. В городе Газа из-за нехватки топлива закроется единственная больница с родильным отделением. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера больница «Аль-Кудс» в городе Газа была вынуждена закрыть ключевые службы. Больница «Аль-Авда», единственный поставщик услуг по родовспоможению в северной части Газы, также предупредила о скором закрытии», — сказано в документе.

Ранее в секторе Газа из-за недостатка топлива закрылись 14 из 36 больниц и два специализированных центра.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. В медучреждения перестали поступать электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и оборудование, заканчивается коечный фонд и имеется острая нехватка персонала. Ряд медучреждений были разрушены либо выведены из строя из-за обстрелов, ещё часть больниц превратили в пункты временного размещения лишившихся жилья граждан.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США, которые «полностью управляют войной». По его словам, американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль, сказал он.