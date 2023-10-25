Рамалла , 25 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС сообщило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале движения.

Zuma/TASS

Отмечается, что в медучреждения сектора Газа не поступают электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и медицинское оборудование, фиксируется истощение коечного фонда и острая нехватка персонала.

Уточняется, что некоторые медучреждения были разрушены либо выведены из строя в результате обстрелов, ещё часть больниц превращена в пункты временного размещения лиц, которые лишились жилья.

Как передавало ИА Регнум, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек, сообщило 25 октября министерство здравоохранения Газы. Кроме того, ранения различной степени получили 17 439 человек.

Армия Израиля 24 октября сообщила, что за сутки были поражены свыше 400 объектов и ликвидированы многие члены ХАМАС. При этом истребители израильской армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам палестинского движения. В результате удара были убиты заместители командиров батальонов Шати, Нусейрат и Фуркан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.