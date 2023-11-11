Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Палестинские силы в результате ожесточенных боёв остановили военных Израиля в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом 11 ноября сообщает иранское агентство Tasnim в своём Telegram-канале.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

По его данным, палестинские формирования дали ожесточенный отпор армии Израиля более чем на пяти направлениях в городе Газе.

Отмечается, что они сформировали мощную линию обороны, которая остановила продвижение израильских войск к госпиталю «Аш-Шифа», при этом некоторые подразделения Армии обороны Израиля попали в засаду, в результате несколько израильских военнослужащих были убиты.

Агентство также сообщило об уничтожении танков израильской армии.

Как передавало ИА Регнум, в секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течении всей пятницы. По словам врача, эвакуация пациентов невозможна, здесь очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.

Израильские силы 10 ноября нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Несколько человек получили ранения, шестеро погибли. Также ЦАХАЛ ударила поблизости с другими больницами на севере Газы — индонезийский госпиталь и «Ар-Рантиси».

В Международном комитете Красного Креста заявили о небезопасной системе здравоохранения в секторе Газа, возникла угроза жизни раненых и больных. Серьёзный удар наносят нападения на медицинские учреждения и медиков.