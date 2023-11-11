Вашингтон, 11 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вынуждены содействовать Тель-Авиву из-за опасений и внутриполитических соображений перед израильским лобби в Вашингтоне. Своим мнением в беседе с бывшим судьёй Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom поделился политолог Джон Миршаймер.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш — старший, прекрасно понимает, что если вы перейдёте дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену», — сказал эксперт.

В своё время Израиль был важным стратегическим союзником США, в свете сегодняшних дней беспрецедентную поддержку Вашингтона не объяснить лишь стратегическими или моральными соображениями, особенно обращение Израиля с палестинцами. С точки зрения законодательства США лоббирование интересов иностранного государства не является преступлением, объяснил политолог готовность Белого дома поддерживать во всём Тель-Авив.

Как сообщало ИА Регнум, в материале газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников говорится, что Соединённые Штаты пытаются заставить власти Израиля быть более «рассудительными» в выборе целей в секторе Газа и использовать менее мощные боеприпасы. Так, ряд официальных лиц США призывают Израиль применять «250-фунтовые (более 110 кг)» бомбы со спутниковым наведением вместо боеприпасов «весом от 1000 до 2000 фунтов (от 450 до 900 кг)» по военным целям в секторе Газа.

Заявления США о возможности одновременно финансировать и Украину, и Израиль смехотворны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Офицера рассмешила позиция главы Пентагона Ллойда Остина, который считает, что США могут «вести войну на два фронта». США не могут даже участвовать в конфликте на Украине, поскольку вооружение, которое Америка может поставить ВСУ, «ещё даже не существуют», сказал эксперт. Произраильское лобби в США гораздо сильнее проукраинского, а это значит, что Киеву придётся встать «в конец очереди», добавил Джонсон.