Вашингтон, 10 ноября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пытаются заставить власти Израиля быть более «рассудительными» в выборе целей в секторе Газа и использовать менее мощные боеприпасы, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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«Высокопоставленные американские военные в почти ежедневных телефонных разговорах пытаются надавить на своих израильских коллег, чтобы те были более рассудительными и точными в выборе целей», — пишет газета.

Отмечается, что ряд официальных лиц США также призывают власти Израиля использовать «250-фунтовые (более 110 кг)» бомбы со спутниковым наведением вместо боеприпасов «весом от 1000 до 2000 фунтов (от 450 до 900 кг)» по военным целям в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США, которые «полностью управляют войной». По его словам, американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль, сказал он.

Вашингтон опасается, что длительная военная кампания Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а США и Израилю грозит изоляция, так как весь мир призывает к прекращению огня, сообщила ранее газета The New York Times, ссылаясь на нескольких чиновников в администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.