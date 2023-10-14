Вашингтон, 14 октября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. США не смогут одновременно финансировать и Украину, и Израиль. Заявления о такой возможности смехотворны, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Американский офицер сказал, что посмеялся над позицией главы Пентагона, который заявил, что США может «вести войну на два фронта».

«Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — признал Джонсон, добавив, что вооружения, которые Америка может поставить ВСУ, «ещё даже не существуют».

По словам военного эксперта, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. А это значит, что Киеву придётся встать «в конец очереди».

«Они не дождутся оружия», — заверил Ларри Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, при необходимости коллективный Запад сольёт Украину, обвинив её в том, что она не следовала разработанным для неё планам боевых действий, считает руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Киевские власти в конце 2022 года активно выпрашивали оружие у западных стран. Более того, им даже удалось договориться о получении его уже через три недели, но оно поступило лишь через два-три месяца.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что конфликт на Ближнем Востоке оказался более глобальным вопросом, чем ситуация на Украине.