Газа, Палестина, 10 ноября, 2023, 05:38 — ИА Регнум. В список пограничного перехода попали первые 85 граждан России, проживающие в секторе Газа, сообщил информационный портал Rafah Online.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Известно, что россияне покинут территорию анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в пятницу, 10 ноября.

Всем эвакуируемым, среди которых граждане нескольких государств, необходимо прибыть к КПП в семь утра.

КПП «Рафах» является единственным погранпереходом между Египтом и анклавом.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября в МИД России заявили о шокирующем заявлении посла Израиля Бен Цви о том, что для согласования списка граждан РФ на эвакуацию из сектора Газы может потребоваться около двух недель.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это «недопустимой логикой», не понимая, почему процесс эвакуации российских граждан не разблокируется. Москва готова сделать всё для вывоза россиян и соотечественников, обратившихся за помощью с целью покинуть этот регион, заверили в МИД.

По информации МИД России, в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей, примерно около 300 человек. Всего заявки на эвакуацию подали порядка тысячи россиян.