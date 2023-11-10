Москва, 11 ноября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника над территорией России, сообщили 11 ноября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«10 ноября текущего года около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что два беспилотника ВСУ были перехвачены в небе над Смоленской и Московской областями.

Как передавало ИА Регнум, ночью 11 ноября в подмосковной Коломне прогремел взрыв. В административное здание одного из предприятий, по предварительной информации, упал беспилотник. От удара пострадала обшивка здания. Данных о пострадавших нет.

В Минобороны РФ 10 ноября сообщили, что за неделю российские военные сбили у ВСУ восемь боевых самолётов, 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых тактическимх ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 украинских беспилотных летательных аппаратов.