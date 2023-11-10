Коломна, Московская область, 11 ноября, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Ночью 11 ноября в подмосковной Коломне прогремел взрыв. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Взрыв зафиксирован на Омском проспект, 42.

В административное здание одного из предприятий, по предварительной информации, упал беспилотник. Данных о пострадавших нет.

От удара пострадала обшивка здания.

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Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА самолётного типа.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 10 ноября средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Так, два дрона ВСУ были перехвачены над территорией Крыма, ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью.

Российские средства ПВО 8 ноября сбили над Геническим муниципальным округом Херсонской области три ракеты ВСУ, обломки упали на землю вне населённых пунктов.