Москва, 10 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении за неделю составили до 495 военнослужащих, сообщил 10 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в районах Вербового и Работино в Запорожской области за неделю отражены 14 атак ВСУ.

Новость дополняется

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны РФ 10 ноября показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Отмечается, что сначала огневые точки противника были подавлены ударными беспилотниками, а затем российские бойцы стремительно атаковали подразделения ВСУ. После этого украинские военнослужащие сделали единственно правильный выбор — сдались в плен, добавили в Минобороны.

8 ноября лидер киевского режима Владимир Зеленский по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил о новом планируемом наступлении ВСУ в 2023 и 2024 годах. Он сказал о наличии плана действий по очень конкретным направлениям, пообещав показать результат уже в текущем году. Деталями своих замыслов он делиться не стал.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого ранее им не удалось на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации. Результата нет, а потери есть, констатировал российский лидер.