Пекин, 18 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Киев давно анонсировал наступление украинских войск на херсонском направлении, однако оно не принесло результатов. Об этом 18 октября заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Они [Киев] начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление — теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, потери — есть», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого ранее им не удалось на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские войска пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Корабелка в Херсонской области. Военный уточнил, что также ВС России за сутки уничтожили два украинских склада боеприпасов на херсонском направлении.

Ранее в этот же день Путин заявил, что потери украинской армии в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Президент также заверил, что Россия высоко ценит предложения Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.