Москва, 10 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Видео опубликовано 10 ноября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала огневые точки противника были подавлены ударными беспилотниками, а затем российские бойцы стремительно атаковали подразделения ВСУ.

После этого украинские военнослужащие сделали единственно правильный выбор — сдались в плен, добавили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3845242" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры поражения грузовика с боеприпасами ВСУ. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил автомобиль, после чего он загорелся.

Ранее военное ведомство показало кадры уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ. Отмечается, что российские артиллеристы прореживают ряды 81-й аэромобильной бригады противника в районе Белогоровки.

Минобороны также опубликовало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. Танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.