Минобороны показало видео штурма позиций ВСУ в районе Работино
Москва, 10 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Видео опубликовано 10 ноября в Telegram-канале ведомства.
«Воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала огневые точки противника были подавлены ударными беспилотниками, а затем российские бойцы стремительно атаковали подразделения ВСУ.
После этого украинские военнослужащие сделали единственно правильный выбор — сдались в плен, добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры поражения грузовика с боеприпасами ВСУ. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил автомобиль, после чего он загорелся.
Ранее военное ведомство показало кадры уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ. Отмечается, что российские артиллеристы прореживают ряды 81-й аэромобильной бригады противника в районе Белогоровки.
Минобороны также опубликовало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. Танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.