Киев, 9 ноября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил 8 ноября о планируемом наступлении ВСУ в 2023 и 2024 годах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идём. Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — сказал он.

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский признал наличие определённых трудностей в контрнаступлении ВСУ. Неудачи он объяснил тем, что Украина не получила от Запада необходимого количества оружия.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Washington Post Макс Бут отметил, что американцы и украинцы обмениваются упрёками и обвинениями из-за провала ВСУ.

Первые уверены, что украинцы плохо справились с наступлением в стиле НАТО и вернулись к войне на истощение. Украинцы жалуются на нехватку западного оружия или его плохое состояние, не достаточное количество самолётов, оборудования для разминирования, бронетехники. По мнению автора, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.