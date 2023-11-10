Москва, 10 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении до 505 военных, 18 орудий артиллерии и 15 лодок, сообщил 10 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — сказал он.

В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии потери противника за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, украинский штурмовик, представившийся Степаном, рассказал французской газете Le Figaro, какой удар планировали нанести ВСУ в день начала контрнаступления.

Штурмовик заверил, что основной удар украинских войск планировался в Херсонской области. ВСУ должны были перекрыть доступ в Крым, однако приуроченные планы ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году, раскрыли русские. По его словам, это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом.

8 ноября лидер киевского режима Владимир Зеленский по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил о новом планируемом наступлении ВСУ в 2023 и 2024 годах. Он сказал о наличии плана действий по очень конкретным направлениям, пообещав показать результат уже в текущем году. Деталями своих замыслов он делиться не стал.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого ранее им не удалось на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации. Результата нет, а потери есть, констатировал российский лидер.