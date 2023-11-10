Париж, 10 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Украинский штурмовик, представившийся Степаном, рассказал французской газете Le Figaro, какой удар планировали нанести ВСУ в день начала контрнаступления.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли <…> и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — заявил военнослужащий.

Штурмовик заверил, что основной удар украинских войск планировался в Херсонской области. ВСУ должны были перекрыть доступ в Крым, однако приуроченные планы ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году, раскрыли русские.

По его словам, это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября лидер киевского режима Владимир Зеленский по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил о новом планируемом наступлении ВСУ в 2023 и 2024 годах. Он сказал о наличии плана действий по очень конкретным направлениям, пообещав показать результат уже в текущем году. Деталями своих замыслов он делиться не стал.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого ранее им не удалось на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации. Результата нет, а потери есть, констатировал российский лидер.