Москва, 10 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Рост валового внутреннего продукта России в 2023 году ожидается на уровне 3%, заявил 10 ноября глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании ведомства и Минэкономики Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, экономики двух стран не просто устояли, но по многим показателями выходят на рекордные цифры.

«Действительно, это касается и роста наших экономик тоже — по этому году ожидаем рост экономики России на 3%», — сказал он.

Решетников уточнил, что это «очень хорошие цифры, это выше августовских оценок».

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 31 октября заявил, что ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%. При этом в сентябре этот показатель составил более 5% в годовом выражении.

Президент России Владимир Путин сообщил 18 сентября, что экономика страны восстановилась после санкций, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Глава государства назвал хорошим показателем для российской экономики рост ВВП в 3% по итогам года.

При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в конце августа, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше.