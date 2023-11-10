Орел, 10 ноября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. На территории Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник. Об этом 10 ноября сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Друзья, сообщаю, что сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», — сообщил глава региона.

Он отметил, что место происшествия было оцеплено для обеспечения безопасности жителей и проведения сотрудниками правоохранительных органов необходимых мероприятий.

Ситуация находится под контролем, пострадавших нет, уточнил Клычков.

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