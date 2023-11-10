Москва, 10 ноября, 2023, 07:39 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что в ночь на 10 ноября средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над регионами России.

U.S. Air Force БПЛА Predator

Так, два БПЛА киевской армии перехватили над территорией Крыма, ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью.

О последствиях на земле информация не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) заявили о пострадавших мирных жителях в результате сброса 9 ноября боеприпаса в Макеевке с беспилотника ВСУ.

На железнодорожном переезде посёлка шахты №21 в результате сброса были ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 годов рождения.

Украинский беспилотник самолётного типа 7 ноября уничтожен в Брянской области.