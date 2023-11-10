Применение Украиной фосфорных снарядов сочли лишённым военного смысла
Военный эксперт Онуфриенко: Обстрел Кинбурнской косы фосфором — это экоцид
Москва, 10 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Применение ВСУ фосфорных боеприпасов в районе Кинбурнской косы носит демонстративно-показательный характер, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 10 ноября корреспонденту ИА Регнум.
Ранее бойцы российской разведывательной бригады «Днепр» рассказали РИА Новости, что ВСУ бьют по заповеднику в районе Кинбурнской косы снарядами, начинёнными белым фосфором и кассетными боеприпасами.
Онуфриенко рассказал, что фосфорные снаряды — это зажигательные боеприпасы, которые самовоспламеняются и такой огонь нельзя потушить водой.
«И соответственно, горит всё, что можно. Прожигает всё насквозь. Но ожидать, что ВСУ откажутся от применения такого опасного оружия, не приходится, да и Запад на это тоже откровенно плюёт», — заявил он.
По его словам, обстрелы Кинбурнской косы фосфорными боеприпасами лишены практического смысла. Хотя высадка на этой косе и создание там плацдарма в принципе возможны, развивать оттуда наступление совершенно нереально. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что коса, протянувшаяся с запада на восток, достаточно узкая и не имеет естественных укрытий. И противник окажется под огнём и с моря, и с воздуха, и с суши.
«Сколько тогда его солдат дойдёт до основания Кинбурнской косы? Как тогда перебрасывать технику на Кинбурнскую косу? — риторически поинтересовался Онуфриенко. — Таким образом, применение фосфорных боеприпасов носит демонстративно-показательный характер: «Они у нас есть, и мы их используем».
Собеседник ИА Регнум согласился с тем, что действия ВСУ — это экоцид, хотя после обстрелов Запорожской атомной станции это уже никого не удивляет.
«Украина нарушает все мыслимые нормы, — заявил он. — Например, в Донецке обстреливают сугубо гражданскую инфраструктуру. Запад дал Киеву карт-бланш на уничтожение кого угодно. Теперь к этому фактически прибавился экоцид. Им без разницы, по каким объектам наносится удар. Вспомним, например, многочисленные удары беспилотников по Москва-Сити — какой практический смысл они несли? Никакого, кроме попыток запугать гражданское население».
Онуфриенко подчеркнул, что в ходе будущих судебных процессов против нынешнего руководства киевского режима в список обвинений можно и нужно включить вопрос об экоциде.
Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы, выжигая заповедник на Кинбурнской косе и нанося ему непоправимый ущерб.
Причём Украина использует этот вид боеприпасов уже не первый раз. Весной 2023 года ВСУ обстреляли фосфорными бомбами два села в Валуйском районе Белгородской области.
В Кремле эти действия украинской военщины осудили и напомнили, что СВО будет продолжаться, дабы такие инциденты больше не происходили.
В конце лета 2023 года ВСУ применили фосфор в ходе боевых действий на запорожском направлении в районе Пятихаток и Жеребянки.
Кроме того, есть информация, что ВСУ применяли фосфорные боеприпасы в январе 2023 года против мирных жителей Соледара.