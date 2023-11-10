Боевики ВСУ целенаправленно уничтожают заповедник на Кинбурнской косе
ВСУ специально выжигают фосфором и кассетными снарядами Кинбурнский заповедник
Очаков, Украина, 10 ноября, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования прицельно бьют по заповеднику на Кинбурнской косе, применяя снаряды с белым фосфором, а также кассетные боеприпасы, рассказал боец российской разведбригады «Днепр».
«ВСУ частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — рассказал «РИА Новости» российский военнослужащий.
Он подчеркнул, что украинцы бьют по территории всем, чем можно, включая кассетные боеприпасы. По мнению бойца, применение ВСУ зажигательных снарядов наносит непоправимый ущерб заповеднику и животным.
Как сообщало ИА Регнум, 15 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещёнными боеприпасами с фосфором. В Кремле подчеркнули, что для предотвращения подобных инцидентов и проводится специальная военная операция на Украине. Россия решительно осуждает подобные обстрелы.
В августе украинские боевики применили фосфор на запорожском направлении в районе Пятихаток и Жеребянки. Военные врачи вовремя это выявили, провели эвакуацию и санитарную обработку.
В начале ноября украинский беспилотник сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже Курской области. Два снаряда разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызывали сапёров. Пострадавших нет, заверил глава области Роман Старовойт.