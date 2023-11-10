Очаков, Украина, 10 ноября, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования прицельно бьют по заповеднику на Кинбурнской косе, применяя снаряды с белым фосфором, а также кассетные боеприпасы, рассказал боец российской разведбригады «Днепр».

Nwoo.org Фосфорный снаряд

«ВСУ частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — рассказал «РИА Новости» российский военнослужащий.

Он подчеркнул, что украинцы бьют по территории всем, чем можно, включая кассетные боеприпасы. По мнению бойца, применение ВСУ зажигательных снарядов наносит непоправимый ущерб заповеднику и животным.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещёнными боеприпасами с фосфором. В Кремле подчеркнули, что для предотвращения подобных инцидентов и проводится специальная военная операция на Украине. Россия решительно осуждает подобные обстрелы.

В августе украинские боевики применили фосфор на запорожском направлении в районе Пятихаток и Жеребянки. Военные врачи вовремя это выявили, провели эвакуацию и санитарную обработку.

В начале ноября украинский беспилотник сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже Курской области. Два снаряда разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызывали сапёров. Пострадавших нет, заверил глава области Роман Старовойт.