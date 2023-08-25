Мелитополь, 25 августа, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий на запорожском направлении применили фосфор в районе Пятихаток и Жеребянки. Об этом в пятницу, 25 августа, в интервью РИА Новости сообщил начальник хирургического отделения медицинского батальона 58-й армии ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток… Наши анестезиологи вовремя это идентифицировали… были приняты меры — эвакуация, санитарная обработка», — рассказал военврач.

Кроме того, он также рассказал, что Вооружённые силы Украины начинают использовать новое оружие в зоне боевых действий сразу же, как только сообщения о передаче этого вооружения со стороны западных союзников появляются в СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что Вооружённые силы Украины при обстреле российских позиции применили на запорожском направлении химические боеприпасы. По его словам, такие снаряды вызывают у солдат слезотечение и удушье.