Валуйский район, Белгородская область, 16 мая, 2023, 09:08 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли фосфорными бомбами два села в Валуйском районе Белгородской области, сообщает 16 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Сёла Старый Хутор (находится в двух километрах от границы с Украиной) и Нижние Мельницы (два с половиной километра) обстреляны, предварительно, из РСЗО «Град».

Рядом с Нижними Мельницами упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм. По этому селу обстрел ВСУ вели из села Каменка (Купянский район, Харьковская область), которое находится в восьми километрах от границы с Россией.

В результате обстрела никто не пострадал.

15 мая в Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино. 16 мая ВСУ обстреляли город Горловку в ДНР: жилой дом и административное здание получили повреждения.