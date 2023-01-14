Донецк, 14 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Фосфорные боеприпасы применяли киевские боевики по вывозившим мирных жителей из Соледара российским гуманитарным конвоям. Об этом 14 января рассказали вывезенные жительницы города.

Vyacheslav Madiyevskyy ВСУ

«Мы, когда выезжали [из Соледара], нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор», — приводит их слова РИА Новости.

Также очевидцы уточнили, что, когда российские военные вывозили их из Соледара, боевики ВСУ засекали эти гуманитарные конвои квадрокоптерами и били по ним фосфорными боеприпасами.

«И мы, и они [российские военные] были под угрозой. На грани жизни и смерти мы были. У нас осталась жизнь наша, спасибо ребятам, которые вывезли нас из того ада и вывели», — отметила одна из женщин. При этом она добавила, что кто-то из вывозивших их российских военных мог после этого погибнуть в Соледаре, «потому что там ад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовое отключение электроэнергии осуществляется на Украине в аварийном режиме.