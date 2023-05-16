Москва, 16 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 16 мая обстрел Белгородской области запрещёнными боеприпасами с фосфором, совершённый накануне украинскими войсками. Представитель Кремля подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов российские войска и проводят специальную военную операцию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Решительно осуждаем. СВО продолжается и будет продолжаться, чтобы этого не было», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ подвергли обстрелу фосфорными боеприпасами сёла Старый Хутор (находится в двух километрах от границы с Украиной) и Нижние Мельницы (два с половиной километра) в Белгородской области. По предварительной информации, для этого использовались РСЗО «Град». Рядом с Нижними Мельницами упали 12 зажигательных боеприпасов, однако в результате обстрела никто не пострадал.