Вашингтон, 9 ноября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не видит перспективы перемирия в секторе Газа. Об этом американский лидер в ходе разговора с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет возможности (прекращения огня. — Прим. ред.)», — сказал Байден, отвечая на вопрос о вероятности прекращения огня в обострившемся конфликте.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Ташкенте обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. И такие примеры лицемерия, подчеркнул он, можно приумножить. Эрдоган призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее в ХАМАС заявили, что прекращение огня в Газе зависит от Соединённых Штатов, которые «полностью управляют войной». По заявлению группировки, США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины, добавив, что если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто.