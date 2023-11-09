Ташкент, 9 ноября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества (ОИС) в Ташкенте 9 ноября обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа.

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«Западные страны во главе с США ограничились молчаливым наблюдением за резнёй в Газе на расстоянии. Они слишком слабы, чтобы призывать к прекращению огня», — заявил он.

По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. И такие примеры лицемерия, подчеркнул он, можно приумножить.

Эрдоган призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Кроме того, он сообщил о планах провести в Стамбуле 15 ноября международную встречу по вопросу обострившегося палестино-израильского конфликта.

Перед этим Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис. В самой же Турции перед этим состоялся масштабный митинг в поддержку жителей Палестины.

Как передавало ИА Регнум, член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил 9 ноября, что прекращение огня в Газе зависит от Соединённых Штатов, которые «полностью управляют войной». По его словам, США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины.