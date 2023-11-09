Рамалла , 9 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Прекращение огня в Газе зависит от Соединённых Штатов, которые «полностью управляют войной», заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины.

«Они поставляют и оружие, и деньги. Они также создают политическое прикрытие процесса. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль. Поэтому прекращение огня зависит от США», — сказал он в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

Член политбюро ХАМАС добавил, что, если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США хотят спровоцировать на Ближнем Востоке новые войны, втянуть в палестино-израильский конфликт другие страны.

Переброска огромного числа американских войск, оружия и военно-воздушных сил говорит о намерениях Вашингтона в регионе. При этом ни один разумный голос не может быть услышан, добавил он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке, заявлял о том, что силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона.