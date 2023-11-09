Деревня Алабино, Московская область, 9 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Минобороны должно максимально строго следить за тем, чтобы никаких проблем с выплатами денежного содержания военным не было, заявил 9 ноября замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Алабино Московской области.

«Технические проблемы всегда могут быть, но это обязанность Минобороны, командиров, следить, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, ранее газета «Красная звезда» сообщила о том, что зарплата участников спецоперации в связи с индексацией денежного довольствия военных в России составит от 210 тыс. рублей в месяц и выше.

Президент России Владимир Путин 2 октября заявил, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей. Также 29 сентября президент назвал поддержку российских солдат и членов их семей не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти. Путин подчеркнул, что ожидает от глав регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми.

Помимо этого, глава государства подчеркнул 29 сентября, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО вне зависимости от их статуса.