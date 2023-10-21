Москва, 21 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Зарплата участников спецоперации в связи с индексацией денежного довольствия военных в России составит от 210 тыс. рублей в месяц и выше, сообщила 21 октября газета «Красная звезда».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты составят от 210 тыс. рублей в месяц», — говорится в материале.

Отмечается также, что в целях повышения уровня пенсионного обеспечения военных пенсионеров и членов их семей в 2023 году произвели индексацию военных пенсий на 10,5%. В материале говорится, что многие из военных пенсионеров Минобороны в настоящее время призваны по мобилизации и снова продолжили военную службу в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин 2 октября заявил, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей. Также 29 сентября президент назвал поддержку российских солдат и членов их семей не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти. Путин подчеркнул, что ожидает от глав регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми.

Помимо этого, глава государства подчеркнул 29 сентября, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО вне зависимости от их статуса.