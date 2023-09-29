Москва, 29 сентября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, сообщила 29 сентября пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Глава государства накануне вечером встретился в Кремле с Евкуровым и Героем России, полковником Андреем Трошевым.

«У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — сказал президент.

Путин напомнил, что поручил Трошеву, который ранее руководил штабом ЧВК «Вагнер», заняться формированием добровольческих подразделений. Речь идёт о подразделениях, которые могут выполнять различные боевые задачи, в первую очередь в зоне СВО. Он отметил, что есть вопросы, требующие заблаговременного решения для успешной работы.

«Кстати говоря, в этой связи хотел бы с Вами поговорить и о вопросах социального характера», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября на встрече с избранными главами регионов Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

Ранее на заседании президиума Госсовета по рынку труда российский лидер призвал сделать всё, чтобы участники боевых действий чувствовали себя востребованными, могли работать и обеспечивать свои семьи. Родным тех бойцов, кто погиб в зоне СВО, он поручил оказать должное содействие.