Москва, 28 сентября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти, заявил президент РФ Владимир Путин 28 сентября на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он подчеркнул, что поддержка воинов, в том числе получивших ранение, поддержка их семей — это очень важный вопрос социальной сферы.

«Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что ждёт от руководителей регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми. Им следует исходить из интересов людей и их потребностей при принятии решений, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного развития регионов, а значит, и страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин отметил, что выборы в Единый день голосования в сентябре прошли открыто, честно, в условиях конкурентной борьбы, а высокая явка показала растущую гражданскую зрелость общества.