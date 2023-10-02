Москва, 2 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей. Об этом 2 октября заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причём личное внимание. И к семьям ребят», — сказал глава государства.

Меняйло заверил президента, что обязательно будет лично следить за этим вопросом. Он также рассказал, как власти региона занимаются обеспечением семей участников спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября президент назвал поддержку российских солдат и членов их семей — это не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти. Путин подчеркнул, что ожидает от глав регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми. Он уточнил, что при принятии решений в этом вопросе нужно исходить из интересов людей и их потребностей, а также прикладывать все усилия для достижения целей комплексного развития регионов, а значит, и страны.

Позднее в этот же день глава государства подчеркнул, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО вне зависимости от их статуса. Президент напомнил, что для этого в стране создан фонд «Защитники Отечества».