Вашингтон, 9 ноября, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Преступления киевского режима и его армии, подобные недавнему обстрелу Донецка, подтверждают правоту решения России о начале проведения спецоперации на Украине. Об этом сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 8 ноября на заседании Совета Безопасности организации.

Russiaun.ru Василий Небензя

По словам российского дипломата, решение о начале СВО, принятое на фоне усиления обстрелов ДНР и ЛНР в феврале 2022 года было правильным.

«Иного способа остановить киевских карателей у нас не осталось», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины согласуют с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению, заявил Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что недавний украинский обстрел Донецка в очередной раз нарушил нормы международного права.

Большинство ударов ВСУ наносит высокоточным дальнобойным западным оружием, и украинское командование точно знает, куда именно наносятся удары, а также то, что целями атак становятся не военные, а гражданские объекты и мирное население, подчеркнул Небензя.

7 ноября ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.

С февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов.