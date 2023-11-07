Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов ВСУ по Донецку
Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ракетной бомбёжки ВСУ Донецка
Москва, 7 ноября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Российские власти запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку. Об этом сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами по Донецку», — написал Полянский.
Заседание должно состояться в 23:00 по московскому времени 8 ноября.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли центр Донецка 7 ноября из реактивных систем залпового огня HIMARS.
ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.
Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 20.
В городе продолжается спасательная операция, под завалами ещё находятся люди.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ворошиловский район города находится под обстрелом. Произошло прямое попадание в здание управления труда и соцзащиты населения, обрушены перекрытия, шесть человек погибли.
В результате обстрелов центра Донецка украинскими боевиками пострадали трое сотрудников бригады скорой медпомощи.
Под обстрел со стороны украинских войск попал автобус с пассажирами. Пострадали два человека — ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир.
Также под огнём ВСУ в Донецке оказались Ворошиловский и Киевский районы. Из-за обрыва контактного провода на одном из участков города встали трамваи. Украинский снаряд попал в склад на улице Гаражной, вспыхнул пожар.