Москва, 7 ноября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Российские власти запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку. Об этом сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами по Донецку», — написал Полянский.

Заседание должно состояться в 23:00 по московскому времени 8 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли центр Донецка 7 ноября из реактивных систем залпового огня HIMARS.

ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.

Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 20.

В городе продолжается спасательная операция, под завалами ещё находятся люди.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ворошиловский район города находится под обстрелом. Произошло прямое попадание в здание управления труда и соцзащиты населения, обрушены перекрытия, шесть человек погибли.

В результате обстрелов центра Донецка украинскими боевиками пострадали трое сотрудников бригады скорой медпомощи.

Под обстрел со стороны украинских войск попал автобус с пассажирами. Пострадали два человека — ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир.

Также под огнём ВСУ в Донецке оказались Ворошиловский и Киевский районы. Из-за обрыва контактного провода на одном из участков города встали трамваи. Украинский снаряд попал в склад на улице Гаражной, вспыхнул пожар.