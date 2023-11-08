Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Украинские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ, пишет 8 ноября американская газета The New York Times.

Vincenzo Circosta/Keystone PressAgency/Global Look Press

В материале говорится, что число женщин-военнослужащих в рядах украинской армии к середине 2023 года выросло более чем на 40% по сравнению с 2021 годом и приближается на данный момент к 43 тыс.

«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», — отмечает издание.

Украинское командование, сообщается в статье, давно отменило ограничения для должностей, которые в прошлом могли занимать только мужчины. В числе таковых снайперы, командиры танка, водители грузовиков и пулемётчики.

Кроме того, по данным газеты, Киев повысил возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет.

Как передавало ИА Регнум, женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт в Киеве. Из-за этого начались массовые увольнения и миграция из страны.

Украинские СМИ сообщили 3 сентября, что на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

В армию на Украине будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Замминистра обороны страны Наталия Калмыкова 13 октября заявила, что сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса. Через несколько дней начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал всех военнообязанных, в том числе женщин-медиков, явиться в военкоматы для обновления данных.