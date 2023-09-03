Киев, 3 сентября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. На Украине ограниченно годные к службе мужчины теперь подлежат мобилизации. Об этом 3 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на соответствующий указ минобороны Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что служить такие граждане будут по конкретной военной специальности, которую назначит врачебная комиссия.

Уточняется, что помимо этого, документом упрощены требования к здоровью для десантников и морских пехотинцев. Некоторые военные, которые ранее признавались непригодными к такой службе, в период военного положения могут попасть на фронт.

Как передавало ИА Регнум, изначально настроенные сражаться за ВСУ украинцы начали массово уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте, написала французская газета Le Figaro. Несмотря на то, что в начале конфликта было много разговоров о сплочённости украинского народа, многие сразу же решили уехать из страны и по-прежнему сохраняют это желание, с начала спецоперации, отмечает издание, были арестованы более 13,6 тысячи украинцев, попытавшихся нелегально пересечь границу.

Суд на Украине назвал указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации неконституционным. Так, в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы говорится о том, что указ президента Украины о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что мобилизация на Украине не прекращается и идёт в постоянном режиме, а огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать набор пушечного мяса. И для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках, а таких как минимум 170 тысяч, за осень они собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч, уточнил эксперт.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».