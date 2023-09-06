Киев, 6 сентября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. На Украине с 1 октября всех женщин-медиков и фармацевтов поставят на воинский учёт, сообщил 6 сентября украинский Telegram-канал «Политика страны».

TASS/ Anatolii Siryk/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Об этом заявил представитель украинского президента в Верховной раде Фёдор Вениславский, напомнив, что женщин этих профессий обязали встать на воинский учёт. Женщины других специальностей могут сделать это добровольно.

«Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учёту», — заявил Вениславский.

Закон об обязательной постановке женщин-медиков и фармацевтов на воинский учёт на Украине Рада приняла в 2022 году на фоне проведения ВС России спецоперации по демилитаризации и денацификации.

3 сентября украинские СМИ сообщили, что на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

В армию на Украине будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.