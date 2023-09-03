Киев, 3 сентября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Среди болезней, которые не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе на Украине, значатся бессимптомный ВИЧ, вирусные гепатиты, а также расстройство психики, следует из приказа украинского Минобороны, который приводит издание «Страна. ua».

Так, в ряды ВСУ будут мобилизовать с такими заболеваниями, как клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, болезни эндокринной системы.

Кроме того, на службу в украинскую армию теперь будут брать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы, а также с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября стало известно, что на Украине ограниченно годные к службе мужчины теперь подлежат мобилизации.

Кроме того сообщалось, что власти Украины намерены просить другие страны об экстрадиции уклонистов. Как пояснил глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в настоящий момент нет возможности добраться до тех людей, которые выехали за границу по поддельным документам, скрываясь от мобилизации.

Тем временем изначально настроенные сражаться за ВСУ украинцы начали массово уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте, написала французская газета Le Figaro. Несмотря на то, что в начале конфликта было много разговоров о сплочённости украинского народа, многие сразу же решили уехать из страны и по-прежнему сохраняют это желание.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил ИА Регнум, что мобилизация на Украине не прекращается и идёт в постоянном режиме, а огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать набор «пушечного мяса». И для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках, а таких как минимум 170 тысяч, за осень они собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч, уточнил эксперт.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».