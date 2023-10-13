Киев, 13 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Сотни тысяч граждан Украины делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телеканала «Рада».

Сергей Корсун ИА Регнум

По её словам, фиксируется очень много ситуаций, когда граждане не желают и собираются избежать каким-либо способом мобилизации.

Она обратила внимание на то, что очень много граждан Украины, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, создают для себя такие условия, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

Калмыкова заявила, что власти Украины уже готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать урегулированию данного вопроса.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мобилизация на Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит военных на передовой растёт, страна испытывает трудности с пополнением войск. Он отметил, что протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления ВСУ требуют большой численности военных. Назаров отметил, что летом ВСУ потерпели стратегическое поражение, в результате Киеву придётся мобилизовать ещё больше бойцов.

Ранее аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша сообщил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством из-за огромных потерь и усталости бойцов. Аналитик отметил, что низкий боевой дух украинских военнослужащих приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня пограничники ловили до 20 беглецов в сутки. Кроме того, согласно данным миграционных служб Румынии, с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин.

Ранее попавший в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте. Он оценил моральное состояние Вооружённых сил Украины ниже среднего. Так, военнопленный указал на враньё командиров, которое приводит к гибели солдат.