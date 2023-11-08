Москва, 8 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. С 1 ноября было прекращено действие соглашения между Россией и Грецией по открытию греческого генконсульства в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Nikita Dezhurny

«1 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Греческой Республики об открытии генерального консульства Греческой Республики в городе Москве, заключённого в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года», — сказано в сообщении МИД.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году Россия выслала восемь греческих дипломатов. Об этом было заявлено Екатерини Нассике, которую вызвали в российский МИД. Ей выразили протест из-за той политики, которую ведут Афины в отношении Москвы. Нассике вручили ноту, в которой Афины уведомили, что восемь греческих дипломатических сотрудников должны покинуть Россию в течение восьми дней. Это сделано «в качестве ответной меры».

Ранее, в октябре государственный департамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Отмечается, что высылка дипломатов была инициирована в ответ на «показную высылку РФ двух работников посольства США в Москве». Посольство России в США тогда заявило, что американские власти не объяснили причину высылки двоих российских дипломатов, фактически руководствуясь «принципами мести».