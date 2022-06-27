Москва, 27 июня, 2022, 19:44 — ИА Регнум. О высылке из России восьми греческих дипломатов сообщает 27 июня пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

Об этом было заявлено Екатерини Нассике, которую сегодня вызвали в российский МИД. Ей выразили протест из-за той политики, которую ведут Афины в отношении Москвы.

Так, Греция поставляет Киеву, убивающему мирных жителей и воюющему против российских военных, оружие и военную технику.

Нассике вручили ноту, в которой Афины уведомляют, что восемь греческих дипломатических сотрудников должны покинуть Россию в течение восьми дней. Это сделано «в качестве ответной меры».

МИД России подчёркивает, что недружественные действия инициировала Греция, так что на ней и лежит «вся полнота ответственности».

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