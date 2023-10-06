Вашингтон, 6 октября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Государственный департамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, заявил РИА Новости официальный представитель американского дипведомства.

Отмечается, что США объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России в ответ на «показную высылку РФ двух дипломатов посольства США в Москве».

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельностью Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Оба дипломата объявлены персонами нон грата.

В МИД отметили, что эти дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым. В МИД выразили надежду, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов.