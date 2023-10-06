Посол России оценил решение выслать двух российских дипломатов из США
Посол Антонов: США высылают двоих российских дипломатов без объяснения причин
Вашингтон, 7 октября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Власти США не объяснили причину высылки двоих российских дипломатов, фактически руководствуясь принципами мести, говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Текст заявления опубликовали в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Это якобы стало ответом на «показную высылку РФ двух дипломатов посольства США в Москве».
«На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять», — сказал дипломат.
Он отметил, что фактически речь идёт о банальной мести американской стороны. По мнению Антонова, такой шаг не делает чести дипломатии США.
Посол уточнил, что тех сотрудников американского посольства в Москве, которые были высланы из России, «уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой». Дипломат рассказал, что высланные занимались вмешательством во внутренние дела Российской Федерации и пытались нанести ущерб национальной безопасности РФ.
Антонов также сообщил, что после вручения ноты о выдворении российских сотрудников США обещали не афишировать своё решение и не передавать детали своих действий прессе. Он подчеркнул, что Вашингтон вновь ввел Москву в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения.
Посол Вашингтона также оценил действия США по высылке как «очередной конфронтационный выпад».
Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, где ей объявили демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которых было решено выслать из РФ. Эти дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в России в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке российским гражданином Робертом Шоновым.
Его задержали в конце августа по подозрению в сборе данных о ходе специальной военной операции. Шонова обвинили в сотрудничестве с США на конфиденциальной основе.