Вашингтон, 7 октября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Власти США не объяснили причину высылки двоих российских дипломатов, фактически руководствуясь принципами мести, говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Текст заявления опубликовали в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Ранее стало известно, что Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Это якобы стало ответом на «показную высылку РФ двух дипломатов посольства США в Москве».

«На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять», — сказал дипломат.

Он отметил, что фактически речь идёт о банальной мести американской стороны. По мнению Антонова, такой шаг не делает чести дипломатии США.

Посол уточнил, что тех сотрудников американского посольства в Москве, которые были высланы из России, «уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой». Дипломат рассказал, что высланные занимались вмешательством во внутренние дела Российской Федерации и пытались нанести ущерб национальной безопасности РФ.

Антонов также сообщил, что после вручения ноты о выдворении российских сотрудников США обещали не афишировать своё решение и не передавать детали своих действий прессе. Он подчеркнул, что Вашингтон вновь ввел Москву в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения.

Посол Вашингтона также оценил действия США по высылке как «очередной конфронтационный выпад».

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, где ей объявили демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которых было решено выслать из РФ. Эти дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в России в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке российским гражданином Робертом Шоновым.

Его задержали в конце августа по подозрению в сборе данных о ходе специальной военной операции. Шонова обвинили в сотрудничестве с США на конфиденциальной основе.