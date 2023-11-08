Вашингтон, 8 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине активов Российской Федерации. Итоги голосования были опубликованы 7 ноября.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

Конгрессмены практически единогласно проголосовали за передачу активов — 40 «за» и два «против».

Речь идёт об активах, конфискованных из Банка России или других иностранных активов страны.

Отмечается, что решение о конфискации может принимать президент США. После одобрения конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Еврокомиссии (ЕК) были не готовы назвать точные сроки предоставления предложений по использованию российских активов. Об этом во время брифинга 30 октября сказал представитель Тим Макфи.

По общим оценкам, заблокированными остаются не менее 300 млрд долларов. Большая часть из них размещена в Бельгии. При этом в Брюсселе не имеют полных данных, сколько в ЕС российских активов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что при конфискации Евросоюзом российских активов Москва готова к любым шагам по защите национальной собственности, в том числе к принятию «равнозначных компенсационных мер». Также Захарова называла блокировку российских счетов и различных авуаров «отъемом средств, как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных».

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, как Россия может ответить на использование замороженных активов. Он отметил, что в стране тоже заморожены деньги, «которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнёрами недружественных стран». Глава Минфина добавил, что в таком случае Россия тоже будет так поступать.