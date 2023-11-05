Лондон, 5 ноября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. На Западе до сих пор не конфисковали замороженные российские активы не из-за того, что не могут юридически обосновать это, а из опасений, что другие государства начнут выводить свои средства из этих стран, говорится в статье, опубликованной 5 ноября британской газетой Financial Times.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним применят такие же санкции», — говорится в публикации.

Автор статьи предположил, что отток средств из западных стран грозит дестабилизацией мировой финансовой системы. В этом случае средства будет негде размещать, кроме Китая.

В публикации также назвали надуманными заявления, что специалисты ищут возможности снизить юридические риски при конфискации российских активов. По мнению автора, на Западе могут принять нужные законы, которые позволят изымать чужие средства, а также предъявлять иски.

После начала СВО на Украине Евросоюз и США заморозили финансовые активы России на сумму порядка $300 млрд. В Европе заявили, что ищут правовые основания для отъёма этих денег, чтобы передать Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ) 17 июня предупредил Брюссель, что незаконное использование российских активов может подорвать доверие к евро во всём мире.

30 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ужасно сложно найти способ законного изъятия активов Центробанка и никто не понимает, как это возможно. Он сказал, что этим вопросом занимается Еврокомиссия.

Президент России Владимир Путин 16 июня назвал средневековыми мерами заморозку российских счетов за рубежом. Он пожалел бизнесменов, которые держали деньги в офшорах, и заявил, что в России надёжность вложений выше, чем за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября главы министерств финансов и центральных банков стран «Большой семёрки» (G7) заявили, что страны G7 не разморозят российские активы, пока та не «возместит ущерб» Украине.

Министр финансов России Антон Силуанов 17 октября заявил, что Москва может зеркально ответить на использование доходов от заблокированных российских активов. Он напомнил, что в России тоже есть замороженные средства.