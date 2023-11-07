Брюссель, 7 ноября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Инициатива ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины натолкнулась на опасения Бельгии и Люксембурга, пишет Politico.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Мы вместе со странами «Большой семёрки» и Европейской комиссией пытаемся выработать такое решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

По его словам, для изъятия российских активов необходима правовая основа, при этом способа использовать замороженные средства без тяжёлых последствий для экономики не существует.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации ЕС и США заморозили финансовые активы России на сумму около $300 млрд. В Европе заявили, что ищут правовые основания для отъёма этих денег, чтобы передать Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Брюссель, что незаконное использование российских активов может подорвать доверие к евро во всём мире.

30 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ужасно сложно найти способ законного изъятия активов Центробанка и никто не понимает, как это возможно. Он сказал, что этим вопросом занимается Еврокомиссия.

Президент России Владимир Путин 16 июня назвал средневековыми мерами заморозку российских счетов за рубежом. Он пожалел бизнесменов, которые держали деньги в офшорах, и заявил, что в России надёжность вложений выше, чем за границей.