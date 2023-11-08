Москва, 8 ноября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Заявления американских властей по вопросу палестино-израильского конфликта лишают США права рассуждать о правах человека. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Yasser Qudih/Global Look Press

«То, что США не нашли в себе силы за всё это время сказать очевидное, назвать вещи своими именами, я думаю, навсегда — не на год, не на пять — выбило у них возможность говорить на любые правочеловеческие темы», — сказала Захарова.

Она пояснила, что США закончили эту тему сами до момента, пока не признают чудовищность своих заявлений «в поддержку убийства гражданских лиц, особенно детей». Представитель МИД назвала слова американских официальных лиц, оправдывающие смерти тысячи детей на Ближнем Востоке, «чудовищными», требующие «исторической фиксации».

Дипломат отметила, что подобные заявления, которые дискредитируют США на десятилетия вперёд, производятся из-за невозможности признать тот факт, что вся деятельность США в ближневосточном регионе была провальной.

«Вся их политика в регионе — это просто очередной мыльный пузырь, который лопнул. Но лопнул, забрызгав кровью всех окружающих», — добавила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные граждане. По его словам, международная обстановка остаётся крайне сложной и напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. Российский лидер добавил, что глобальная нестабильность проецируется и на Евразию, а действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти.

Как передавало ИА Регнум, ранее Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу по ситуации в секторе Газа с главами дипмиссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств в Москве. В своём выступлении Лавров акцентировал внимание на необходимости активизировать международные усилия для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Он проинформировал глав дипмиссий о шагах российской стороны, направленных на прекращение кровопролития, и подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу обеспечения защиты гражданского населения, открытия гуманитарных коридоров, организации эвакуационных мероприятий и освобождения заложников в секторе Газа.